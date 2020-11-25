«Чувство такое, что сходишь с ума»: Терапевт из Петербурга сдал четыре теста на коронавирус и получил разные результаты

По словам медика, ошибки в тестировании могут говорить о том, что вся российская и мировая статистика может быть неверной. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский врач-терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко (многочисленные подписчики знают его также под псевдонимом «Доктор Фил») поставил над собой эксперимент: сдал одновременно четыре теста на коронавирус SARS-CoV-2 и два – на антитела к нему. Результат получился неоднозначный: минус 30 000 рублей и плюс множество сомнений и вопросов.

По словам самого Кузьменко, к «полевым испытаниям» современных тест-систем его подтолкнули три вещи. Во-первых – многочисленные запросы от читателей его блога. Многие жаловались, что при наличии характерных симптомов тесты дают отрицательный результат – и, соответственно, наоборот. Во-вторых – личный опыт.

Тест на коронавирус в Санкт-Петербурге сдать сложно. И точный результат никто не гарантирует. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Недавно я вернулся из Турции, и в аэропорту меня обязали за свой счет сдать тест ПЦР, - рассказывает доктор. – Причем всего один, без контрольного – хотя известно, что тест-системы очень часто дают ложные результаты.

Ну и в-третьих, подсобил случай: 10 дней назад Кузьменко сам стал заболевать. Развитие болезни сопровождалось очень уж знакомыми и тревожными симптомами. И в первую очередь – потерей обоняния.

- Я выждал 10 дней и сдал шесть тестов – четыре ПЦР и две крови. Суммарно получилось, что три теста ПЦР показали положительный результат, один тест – отрицательный, и анализы на антитела – тоже отрицательный, - рассказывает доктор Фил. – Потом я купил четыре корейских теста на антитела, которые можно выполнять в домашних условиях. Сделал один – и тоже получил отрицательный результат. Если честно, ситуация, на мой взгляд, абсурдная. Просто потому, что когда ты при явных симптомах видишь отрицательное заключение – да еще и не одно - ты чувствуешь, что сходишь с ума. Может, мне это кажется? Может, никакое обоняние у меня не пропадало? Да нет же – еда не пахнет, одеколон не пахнет. А вируса, если верить тест-системам, в организме нет. Почему?

По словам Кузьменко, именно ради этого вопроса – «почему?» - он, в целом, и затеял свой эксперимент. Такие результаты, отмечает медик, могут говорить о том, что система тестирования в принципе не очень-то и надежна. Получается, ненадежна и вся статистика по заболеваемости коронавирусом, а принимаемые меры могут быть избыточными?

Тест на наличие коронавируса выполняется по мазку из носоглотки. Тест на антитела - по крови. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между тем у специалистов по коронавирусу оказалось больше вопросов к самому эксперименту Филиппа Кузьменко, нежели к его результатам.

- Для начала – нужно понимать, что количество вируса в организме не постоянно, - отмечает заместитель директора по научной работе НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера по инновационной работе, вирусолог Александр Семенов. – По мере того, как болезнь развивается, оно уменьшается и в конце концов переходит в так называемую «серую зону» - то есть, становится близка к границе чувствительности теста ПЦР. Поэтому нужно сдавать анализ, как только появились первые симптомы. Это, к слову, вопрос еще и общественной безопасности – известно, что человек начинает выделять вирус во внешнюю среду (проще говоря – становится заразным) минимум за день-два до того, как эти самые симптомы начнут проявляться. Я, кстати, лично столкнулся с такой ситуацией – недавно я заболел после возвращения из заграничной командировки и попал в больницу имени Боткина. При выписке мне сделали два теста: один показал слабо положительный результат, другой – отрицательный. Но это говорит не о качестве и надежности тестов, а о том, что бывают разные стадии болезни.

Кроме того, объясняет ученый, доктора мог подвести так называемый «маяковый сигнал». Когда количество вируса в организме подходит к границе чувствительности теста, система начинает как бы «сбоить» - с одинаковой долей вероятности она может показать как «плюс», так и «минус».

Эксперты отмечают: тесты действительно могут давать ложный результат. Но это говорит скорее о стадии развития заболевания, а не об их качестве и надежности. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Простейшая аналогия – домашние кухонные весы, - отмечает специалист. – Допустим, у них есть предел взвешивания – десять грамм. И если вы положите на них предмет весом в восемь грамм, они покажут вам либо десять – предельное значение – либо ноль. Так же и с тестами. На определенном этапе развития заболевания их можно делать хоть по пять, семь, десять штук одновременно – какой-то процент все равно будет положитеьным, какой-то – отрицательным.

Второй вопрос – тесты на антитела. Тут, по словам Александра Семенова, тоже не все так просто.

- В норме антитела к коронавирусу в зависимости от их типа формируются либо спустя три-четыре дня после клинического проявления заболевания, либо спустя неделю или чуть больше, - отмечает специалист. – Но все дело в том, что это усредненная картина. В действительности же как вы не встретите на улице двух совершенно одинаковых людей, так вы не найдете и двух совершенно одинаковых иммунитетов. Каждый организм может реагировать на присутствие вируса индивидуально. Это зависит от множества факторов. В том числе, например, от генетики, наследственности и так далее. Поэтому у одного человека антитела могут начать формироваться «по расписанию», а у другого – с задержкой. Или не сформироваться вообще.

При этом, подчеркивает Семенов, особой разницы, какие именно тест-системы использовать – отечественные или зарубежные – не существует.

Антитела к коронавирусу могут формироваться или не формироваться в зависимости от особенностей иммунитета человека. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Наши недавние опыты показали, что все тесты, в целом, дают одинаковый результат и обладают одинаковой чувствительностью и специфичностью, - констатирует эксперт. – Единственное, пожалуй, что можно порекомендовать неспециалисту – попросить врача в клинике сказать, как называется тест-система, и посмотреть, есть ли она в список зарегистрированных к применению на территории России. Если входит – значит, все в порядке, и такому тесту можно доверять.