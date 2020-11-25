«Из нас бьют искры!»: Татьяна Буланова прокомментировала роман с молодым актером

Буланова и Анчуков - новый дуэт на российской эстраде. Фото: Артем КИЛЬКИН

Известная своими хитами «Не плачь», «Ясный мой свет», «Белая черемуха» Татьяна Буланова уже в это воскресенье, 29 ноября, презентует в Чаплин-холле новую песню «Разные судьбы». Выступление будет необычным: петь Буланова будет не одна, а вместе со своим другом, актером Артемом Анчуковым. Поклонники певицы не перестают обсуждать их творческий союз и до сих пор сомневаются в том, что артистов связывает только сцена. Накануне премьеры Татьяна Буланова и Артем Анчуков побывали в студии Радио «Комсомольская правда в Петербурге» на волне 92,0 FM.

Татьяна и Артем уверяют, что между ними исключительно творческий союз. Фото: Алеся КРУПАНИНА

- Ваша пара в последнее время сильно подогревает к себе интерес: совместные выступления, песня, клип, фотографии в обнимку…

Татьяна БУЛАНОВА: - Это вы, пресса! У нас творческий союз (улыбается).

Артем АНЧУКОВ: - Из нас бьют творческие искры, так и запишите (смеется).

- А какие качества цените друг в друге?

Т. Б.: - В первую очередь это чувство юмора. Артем всегда готов прийти на помощь. У нас много общего, мы одинаково смотрим на жизнь. Он рядом живет, поэтому если нужно, то всегда и отвезет, и привезет.

А. А.: - Я ее очень сильно люблю. И не только как замечательную певицу, актрису, но и как человека. Она невероятно простая, добрая и отзывчивая. Для меня она друг 24 на 7.

«МНЕ НРАВИТСЯ ЕЗДИТЬ НА ТРОЛЛЕЙБУСЕ»

- Татьяна, как пандемия повлияла на рабочий график?

- Он, конечно, сократился. Какие-то онлайн-концерты были, когда все отменилось, но, как выяснилось, это не моя история. Я была эмоционально опустошена. Нет отдачи, не видишь зрителей. Для меня это оказалось психологически тяжело. В целом обидно, но я не плачусь и не жалуюсь.

Татьяна признается, что обожает чувство юмора Артема. Фото: Артем КИЛЬКИН

- А что было основным заработком в пандемию? Реклама?

- Да нет, рекламой я особо не зарабатывала. Какие-то сбережения оставались, правда, они быстро закончились. А ближе к лету более-менее начала снова выступать. Самое интересное, что я совсем не умею откладывать. Оно как-то приходит и уходит.

- А что больше всего любите покупать?

- Туфли. У меня около тысячи пар.

- Вы рассказывали, что в пандемию пришлось сократить свои расходы…

- У меня их особо и нет, но надо же коммунальные услуги оплачивать. Прочитала, что повысят оплату капитального ремонта. Я и так немало плачу. Немного поднапряглась.

- А знаете, сколько стоит молоко и хлеб в магазине?

- Если честно, то не смотрю на цены. Знаю, что проезд в троллейбусе стоит 50 рублей.

- А когда последний раз ездили?

- Недавно, неделю назад. Мне нравится ездить на троллейбусе, особенно когда он полупустой. Садишься, смотришь в окно на город. В детстве любила ездить на трамваях. Сейчас их стало меньше. Никогда не любила метро, потому что это под землей. Мне там душно, жарко.

«И БУРГЕР МОГУ СЪЕСТЬ, И ШОКОЛАД»

- Вы так прекрасно выглядите. В чем секрет?

- Я не зожница, но вечером после пяти-шести стараюсь не есть. Завтрака у меня практически нет: могу выпить чай с печеньем, хотя это вредно. Полноценно питаюсь только один раз в день - в обед. Предпочитаю не экспериментировать, хожу в знакомые места. Нравится очень острая еда.

- Бургер, шоколад можно встретить в вашем рационе?

- И бургер могу съесть, и шоколад утром, люблю с кефиром. Только горький.

- А сами готовите?

Поклонники приписывают паре роман. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Очень редко.

- У вас два сына: один еще ходит в школу (13-летний Никита от экс-футболиста Владислава Радимова. - Прим. ред.), а второй уже взрослый (27-летний Александр Тагрин от первого брака Булановой с продюсером группы «Летний сад» Николаем Тагриным. - Прим. ред.), работает.

- Старший варит кофе, кстати, один из лучших в городе. Я в принципе этот напиток не пью, но латте, который варит сын, с удовольствием. Сейчас он еще отвечает за наладку кофейного оборудования и обучает новых ребят.

- А его окружение в курсе, кто его мама?

- Конечно. Сейчас он живет отдельно, а когда мы жили вместе, то приходили в гости и одноклассники, и друзья приезжали из других городов, даже оставались переночевать. К младшему тоже приходят. Я к этому отношусь спокойно.

- Где планируете праздновать Новый год?

- На работе, но все может отмениться из-за пандемии, поэтому пока непонятно. В случае чего, поеду к подруге в гости.