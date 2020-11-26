Здание петербургского «Мюзик-Холла» реконструируют и перестроят

Здание "Мюзик-Холла" уйдет на реконструкцию. Фото: musichallspb.ru

Здание знаменитого театра «Мюзик-Холл» в Санкт-Петербурге отправится на масштабную реконструкцию. В ходе работ оно будет частично перестроено и приспособлено для современного использования. Не забудут также и нужды людей с ограниченными возможностями, для них создадут безбарьерную среду.

- Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектно-сметную документацию на реконструкцию и приспособление для современного использования здания театра «Мюзик-Холл». По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение, - сообщает пресс-служба ведомства.

За этими сухими словами скрывается большой фронт работ в легендарном театре, дважды за ХХ век становившимся центром светской жизни города.

История петербургского «Мюзик-Холла» началась в 1900 году, когда в Александровском парке был открыт павильон со стеклянным куполом и чугунным каркасом, созданный по проекту Григория Люцедарского. Театр получил название «Заведение для народных развлечений императора Николая II».

В 1912 году комплекс пополнился «Оперным залом». Он вмещал 2800 зрителей, в том числе – амфитеатр на 728 мест, 76 лож и три яруса. Корпус «Оперный зал» стал одним из самых грандиозных театров мира. Он открылся 4 января 1912 года оперой Глинки «Жизнь за царя».

Театр ждет масштабная перестройка. Фото: vk.com/musichall_spb

После 1917 года здание перешло в ведение пролетариата и стало «Народным домом». В 1928 году в Оперном зале дома прошел премьерный спектакль «Ленинградского мюзик-холла», но в 1934 году театр сгорел и был отстроен заново.

- Музыкальным руководителем и главным дирижером этого театра был Исаак Дунаевский, в постановках участвовали Дмитрий Шостакович и художник Николай Акимов, а на сцене выступали Леонид Утесов и Клавдия Шульженко: «Мюзик-холл» приобрел огромную популярность. Однако в 1937 году ленинградский «Мюзик-холл» - как и московский - был закрыт, поскольку считался носителем буржуазного искусства, - напоминает историю театра пресс-служба «Мюзик-Холла».

Второе рождение ленинградский «Мюзик-Холл» получил в 1966 году, но все представления, поставленные под руководством Ильи Рахлина и имевшие огромную популярность , шли на сцене ДК им.Ленсовета. Лишь в 1988 году театр вернулся в родное здание.

Из труппы и студии «Мюзик-Холла» вышли Сергей Захаров и Филипп Киркоров, Татьяна Буланова и Марина Капуро. С коллективом театра в разные годы выступали Муслим Магомаев, Эдита Пьеха, Иосиф Кобзон, Бен Бенцианов, Альберт Асадуллин, Вячеслав Полунин, Сергей Рогожин, Юрий Гальцев, Геннадий Ветров, бит-квартет «Секрет» и другие известные исполнители.

М"юзик-Холл" приспособят под современные требования. Фото: vk.com/musichall_spb

90-е годы дались театру непросто. Здание ветшало, зрителей было не так много. В августе 2013 года художественным руководителем театра был назначен известный музыкант, дирижер Фабио Мастранджело. Он, к слову, в эти дни отмечает свой день рождения.

А позднее стало известно о проекте перестройки исторического дома «Мюзик-Холла».

Согласно одобренному проекту, предусмотрено приспособление здания театра для современного использования. Его «пересадят» на заниженные, фундаменты для увеличения высоты подвального этажа, где разместится техническое и сценическое оборудование, а также часть зрительского комплекса.

Исторический уровень перекрытий вестибюля Малого зала занизят для безбарьерного доступа людей с ограниченными физическими возможностями. Также будут созданы условия для доступа инвалидов в партер Большого и Малого залов. Перепланируют и туалеты.

Будет восстановлен исторический уровень высоты помещений, а ярусы зрительного зала вынесут так, чтобы зрители лучше видели сцену. В подкупольном пространстве здания оборудуют репетиционный зал.

Также появятся новые туалеты, душевые и комнаты отдыха для актеров и сотрудников театра.

Сроки работ пока не называются.