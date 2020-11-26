Спасение найдено: Петербургский врач создал уникальный «шлем» с вентилятором для работы в «красной зоне»

Владислав Спиридонов придумал защиту, о которой мечтаю, пожалуй, все врачи, работающие в красной зоне.

В такое тяжелое коронавирусное время медики не перестают удивлять. Они успевают не только бороться с невидимым врагом на передовой, но и создавать весьма актуальные и полезные вещи. Наглядный пример – Владислав Спиридонов, который трудится более 20 лет анестизиологом–реаниматологом в Городской больнице №2 Санкт-Петербурга. Медик придумал «шлем» с вентилятором для работы в особо опасной зоне.

- Поработав месяц в полном обмундировании, понял, что надо что-то думать. Продолжать работу в простой защите было невозможно. Во-первых, в респираторах очень жарко, очки постоянно запотевали. Во-вторых, они не обеспечивали полноценной защиты от вируса, - рассказывает «КП» - Петербург» Владислав Спиридонов.

В шлем встроен мотор и аккумулятор,поэтому изделие может работать без подзарядки до 9 часов.

Тогда Спиридонов обратился к друзьям-инженерам, которые работают на заводе «Тепломаш». Семь месяцев у них ушло на разработку изобретения.

- «Шлем», весом в 700 грамм, сделан из специальной мембранной ткани. Ее отличие в том, что она не пропускает воздух снаружи, а изнутри, наоборот, - объясняет он. – Держится он отлично. Фиксируется на лбу и на затылке специальным обручем. Если капюшон защитного костюма затягивается по контуру лица, то «шлем» на шее.

В медизделие встроили мотор и аккумулятор, который без подзарядки может работать около 8-9 часов. Воздух поступает через три фильтра, которые используют в аппарате ИВЛ. Они защищают от вируса на 99,99 % .

- Внутри маски создается положительное давление. За счет этого в защите ничего не запотевает, легко дышится, поэтому находиться в нем комфортно на протяжении всей смены, - отмечает Владислав Спиридонов.

По словам врача, ему постоянно приходится использовать фонендоскоп (прибор, который врач прикладывает к груди и спине пациента), чтобы слушать пациентов в реанимации. В обычных СИЗах он каждый раз рискует заразиться вирусом: чтобы вставить в уши звукопроводящие трубки, нужно расстегивать капюшон. Плюс нового «шлема» в том, что в нем есть специальный выход для устройства.

- Коллеги уже вовсю тестируют разработку. Пока отзывы положительные, - с гордостью говорит анестезиолог-реаниматолог. - Вариант, который есть, он, по сути, уже готов к производству.

В таком шлеме можно спокойно работать всю смену.

Примерная стоимость такого «шлема» составит порядка 30 тысяч рублей. На первый взгляд, совсем не дешево. Но если учесть, что изобретение многоразовое (заменять нужно только фильтры, которые стоят копейки), пользоваться им может не только один человек, а после стерилизации и другие коллеги, то это вполне выгодная покупка.

- Аналогов, кроме как в Америке, нигде нет. Но и те тяжелее по весу и дороже по стоимости – от 2,5 тысяч долларов, - поясняет врач.

Команда запатентовала уникальную разработку и сейчас работает над ее усовершенствованием. В перспективе они хотят создать облегченный вариант изделия. А также оснастить его УФ-лампой, чтобы человек получал абсолютно обезвреженный воздух.

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