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Коронавирус Covid-19

Бриллиантами - по вирусу: Ювелир из Петербурга создал респиратор стоимостью 10 млн рублей

На эксклюзивное средство индивидуальной защиты уже нашелся покупатель
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Бриллиантовый респиратор получился тяжеловатым, но красота, как мы помним, требует жертв.

Бриллиантовый респиратор получился тяжеловатым, но красота, как мы помним, требует жертв.

Красиво не запретишь жить даже в суровые дни пандемии. В одной из ювелирных компаний Петербурга решили добавить этому миру красоты и лоска. Так появился в прямом смысле золотой респиратор, стоимостью 10 миллионов рублей. «Комсомолка» пообщалась с создателями чудо-изделия и выяснила, настолько ли оно хорош внутри, как снаружи, и на самом ли деле защищает от коронавируса.

Сообщение о создании бриллиантового респиратора появилось в соцсетях ювелирной компании лишь на днях, хотя смастерили эту красоту еще весной. Создатели дорогих украшений оказались ребятами дальновидными.

- Когда появился этот вирус, мы поняли, что все это надолго и решили сделать что-то злободневное, такое, чего раньше не было, - рассказывает основатель ювелирной компании Дмитрий Кузнецов. – Респиратор, который мы взяли за основу, лежал у меня на полочке дома. Создали проект, придумали, как это выполнить технически, и вот – изделие готово.

В результате ювелиры явили миру респиратор из белого золота, усыпанный бриллиантами. В общей сложности на нем красуются 3750 камней, а вес его составляет 450 граммов. Казалось бы, эта штуковина должна быть абсолютно бесполезной и просто украшать витрину, ан-нет. Этот респиратор сможет защитить вас хоть от коронавируса, хоть от опасных химических веществ. Для этого его оснастили угольным фильтром.

Вирус, конечно, к такой преграде готов не был...

Вирус, конечно, к такой преграде готов не был...

- Его вполне можно носить, - улыбается Дмитрий. – Он, конечно, тяжеловат, но носить можно. Я в нем провел два с половиной часа. Мы в нем и в гипермаркеты ходили, и в аптеку, и в метро, и просто по улице прогуливались. Реакция, конечно, потрясающая: люди фотографируют, останавливаются, шеи сворачивают нам вслед. И да, украсть его никто не пытался. Ведь у нас в России живут хорошие, добрые люди.

Петербургский респиратор еще недавно был самым дорогим в мире, однако вскоре его обскакали ювелиры из Израиля. Они создали маску, которая стоит в 10 раз больше. Мастеров из Северной столицы это немного расстроило.

- Да, я знаю про израильтян, - вздыхает Дмитрий. – Мы подробно изучили, что они сделали, и я могу сказать, что это не стоит таких денег. И все равно мы были первыми!

Кому же такая красота достанется? И главное, кто ее себе может позволить? Может, она так и будет пылиться на полке, как музейный экспонат. Нет. Судьба петербургского бриллиантового респиратора сложилась весьма успешно – его выкупил влиятельный бизнесмен, который не хочет раскрывать свое имя. Известно лишь, что этот человек не публичный – не артист и не блогер.

Тем временем, мастера не собираются останавливаться. Сейчас на очереди еще одно эксклюзивное средство индивидуальной защиты – золотая маска. И стоит куда дешевле – всего полмиллиона рублей. Однако стать владельцем полного комплекта роскошных СИЗов не получится ни у кого. Делать золотые перчатки ювелиры не собираются – слишком уж это технологически сложно.

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