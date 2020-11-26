Учитель математики объяснил, где таился подвох на олимпиаде с фейковыми подсказками для школьников

Хитрая ошибка оказалась не арифметической, а логической Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На днях весь Интернет обсуждала новость, как члены жюри районной школьной олимпиады по математике в Петербурге слили в сеть фейковые подсказки для участников. Преподаватели предвидели, что в ситуации, когда контроль за учениками не такой пристальный, как в «докоронавирусные» времена, дети не упустят возможности запросить ответы на задачи во Всемирной паутине. И не провокации ради, а честной конкуренции для члены комиссии быстренько набросали решения и опубликовали их на сайтах, куда и пошли школьники за помощью. И - о чудо! - ответы нашлись. Хоть и фальшивые.

- Ошибки в решениях, собственно, никак специально не прятали, - рассказал КП-Петербург учитель математики Константин Кноп. - Допустить арифметическую ошибку в вычислениях, безусловно, нетрудно, но и обнаружить ее тоже очень легко. Здесь же весь фокус в том, что допущенные ошибки были не вычислительными, а логическими. А их распознать куда сложнее.

Работы тех, кто списал неправильные решения, аннулируют Фото: Олег ЗОЛОТО

Эту занятную историю Константин поведал и у себя в соцсетях. Большинство пользователей поддержали преподавательскую хитрость, однако были и те, кто утверждал, что жюри специально толкнуло участников на обман. Так, что вполне неудивительно, подобные комментарии оставляли родители школьников.

Теперь же, как говорит Константин, все ждут вторую часть Марлезонского балета: работы тех детей, у кого найдут фейковые решения, будут аннулированы.

- Будут ли в дальнейшем преподаватели использовать этот метод? Почему нет? - рассуждает Константин. - Если вдруг его попробуют официально запретить, я очень хочу на это посмотреть... А если метод не будет работать, из-за того что школьники перестанут пытаться списать задачи из Интернета, то все замечательно, ведь именно к этому мы и стремились.

Сколько человек купились на фейковые решения - еще предстоит узнать. Это будет известно, когда преподаватели проверят все работы участников. Случится это примерно через три недели.