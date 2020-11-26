Понижающие жар, разжижающие кровь: В Санкт-Петербурге начали выдавать бесплатные препараты от коронавируса

Главный смысл акции - сделать так, чтобы потенциальные больные не ходили по аптекам и поликлиникам и не заражали других. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 26 ноября, в Санкт-Петербурге стартовала бесплатная выдача лекарств от коронавируса. Прецедент, как ранее заявлял первый заместитель председателя городского комздрава Андрей Сарана, уникальный: городу выделили больше 200 миллионов рублей из федерального бюджета, чтобы обеспечить препаратами всех нуждающихся. «Комсомолка» собрала все, что нужно знать о новой системе: кому полагаются таблетки и капли, какими они могут быть, и как их будут выдавать людям.

ЧТО ЗА ЛЕКАРСТВА?

Список препаратов, которые будут выдаваться людям, составлен на основе рекомендаций минздрава – а именно их наиболее полной и современной на данный момент девятой редакции. Всего в него входит 16 наименований лекарств: Фавипиравир, Парацетамол, Гидроксихлорохин, Интерферон альфа, Умифеновир (он же «Арбидол»), Ривароксабан, Апиксабан, Амоксицилин, Азитромицин, Левофлоксацин, Моксифлоксацин, Кларитромицин, Дексометазон, Преднизолон и Метилпреднизолон.

Вот такую груду таблеток выдавать не будут. Максимум - шесть наименований. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конечно, все и сразу никому давать не будут.

- В рекомендациях министерства здравоохранения прописано семь схем медикаментозного лечения COVID-19, - разъясняют в городском комздраве. – Три – для тех, у кого болезнь протекает в легкой форме и по две – для средне-тяжелых пациентов без пневмонии и для средне-тяжелых с пневмонией соответственно.

Каждая схема представляет собой определенный набор лекарств. К примеру, «легким» больным, согласно схеме номер один, полагается выписывать фавипиравир, интерферон альфа и парацетамол. Средне-тяжелым без пневмонии – тот же набор плюс ривароксабан или же апиксабан. Всего, в зависимости от тяжести заболевания, врач будет оставлять больному от трех до шести наименований лекарств.

- Важно понимать, что эти схемы, по сути, взаимозаменяемы, - отмечают в комздраве. – То есть, вполне может оказаться так, что вместо фавипиравира врач выпишет больному гидросихлорохин. Это не страшно, возмущаться и требовать именно такое лекарство, а не другое, не нужно – на результат это никак не повлияет.

Идти в аптеку и стоять в очередях не придется - сами придут и сами все дадут. Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Лекарства больным будут выдавать участковые терапевты. В комитете по здравоохранению надеются реализовать принцип: «пришел – и сразу вручил», чтобы препараты людям выписывались и отдавались на руки сразу же, во время первого визита врача. Ради этого, в частности, решено было пожертвовать тестами ПЦР. Теперь диагноз медики тоже будут ставить сразу, на основании симптомов и анамнеза.

- Точно так же будет определяться тяжесть заболевания, - объясняют в комздраве. – В методических рекомендациях четко прописано, какие симптомы какой стадии соответствуют. К примеру, если у человека температура выше 38 градусов и снижена сатурация (насыщение крови кислородом – прим.ред) – это средне-тяжелая форма. А значит, он получит тот набор лекарств, который рекомендован именно для нее.

В комитете допускают, что не все сразу встанет на нужные рельсы, и каких-то лекарств у врача может просто-напросто не оказаться при себе. Но даже в этом случае, уверяют специалисты, задержка не должна составить более одного дня.

Ставить диагноз и определять степень течения заболевания врачи теперь будут без теста и обследования. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОГДА НАЧНУТ ВЫДАВАТЬ?

Как ранее сообщал заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана, лекарства должны были начать выдавать людям уже со среды. Однако не всем районам повезло с поставщиками – и начало работы новой системы пришлось немного сдвинуть. По данным пресс-службы комитета, раздача препаратов от коронавируса началась уже в четверг, 26 ноября во всех районах города.

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