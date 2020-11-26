«Ему не было равных»: что известно о командире секретного подводного спецназа Алексее Буриличеве

Вице-адмирал руководил морским спецназом Фото: Виталий Невар/ТАСС

В Москве скончался 63-летний начальник Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ Герой Российской Федерации вице-адмирал Алексей Буриличев. Офицер командовал одним из самых секретных и самых серьезных подразделений нашей армии. Алексей Буриличев был уроженцем Ленинграда. Многие знали моряка не только как хорошего офицера, но и как надежного товарища. Одним из них был глава клуба моряков-подводников Игорь Курдин, который рассказал "КП-Петербург" об уходе морской легенды.

- Я, как раньше говорили коммунисты, знал Алексея Витальевича Буриличев по совместной службе где-то с 92-ого года, когда я командовал подводным ракетным крейсером К-84 "Екатеринбург", а Алексей командовал стоявшей со мной на одном причале подводной лодкой К-461 "Волк", - вспоминает Игорь Курдин. - С тех пор прошло много времени, но из всех командиров, с которыми мы тогда вместе служили, Алексей мне запомнился лучше остальных. Толковый, грамотный офицер был. По-детски сказать, приятный в общении. Его достижения как подводника и командира, безусловно, заслужили самой высокой оценки. И, слава Богу, он получил свои награды, он был в тот период награжден Орденом Красной Звезды. И по результатам боевого похода 96-го года он получил звание Героя России. В тот период эти звания просто так не раздавалась. Подводная лодка под его командованием, выполняя поставленные задачи, села на хвост новейшей американской атомной подлодке с баллистическими ракетами и очень долгое время ее отслеживала. А это было его главной задачей - найти и установить слежение в готовности к ее уничтожению.

Курдин также рассказывает, как вице-адмиралу удалось грамотно выстроить работу своего подразделения:

- С 2005 года он стал начальником Главного управления глубоководных исследований Минобороны РФ. 15 лет он руководит самым секретным подразделением Минобороны. Он был именно тем человеком, который настолько грамотно построил свою работу, что подразделение не ограничено в финансировании, на базе бригады создана дивизия, было создано соединение на Тихоокеанском флоте. Ни в каких военно-морских силах иностранных государств нет подобного управления, нет таких кораблей, которые способны выполнять задачи на глубинах, на которых никто никогда не работал и еще долго не будет работать.

Игорь Буриличев лично ходил со своими подчиненными. Он тяжело пережил трагедию подлодки АС-31, когда погибли 14 офицеров в Баренцевом море. Попрощаться с ними, вице-адмирал приехал в Санкт-Петербург лично.

- Это. действительно, был лучший экипаж, они прошли много. Они любили свой корабль, - пояснял тогда Алексей Витальевич. - Многие из них этот корабль строили и испытывали. Мне очень трудно так прощаться с ними. Я виделся с ними за два часа до отхода. Мы постояли, поговорили, поделились планами на будущее. Мы сделаем все, чтобы не прощаться с нашими товарищами вот в такой обстановке, а прощаться в строю.

И он сделал все, чтобы подобных ошибок больше не было.

- После гибели личного состава гидронавтов аппарата АС-31 мы все очень переживали и боялись, что разбирательство причин этой аварии могло привести к тому, что, как у нас часто бывает, начальник могли снять с должности, - делится Курдин. - Тем не менее, он остался на своей должности, под его руководством были сделаны правильные выводы. Я уверен, что это больше не повторится. Он знал своих людей, доверял им, воспитывал их. Я не знал человека на такой высокой должности, к которому с таким уважением относились его подчиненные. Его авторитет был высок. Мы потеряли не только хорошего товарища, но и толкового генерала.

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