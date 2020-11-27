«Молодежь играется»: Биолог объяснил возникшую дружбу между совой и белкой на Елагином острове

Петербуржцы обсуждают внезапно возникшую дружбу между совой и белкой. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

Петербургский фотограф Антон Кубышкин заметил дружелюбную парочку совы и белки, которые обитают в парке на Елагином острове. Видео заигрывания длиннохвостой неясыти и грызуна появилось в сообществе «Птицы СПб и России» и уже несколько дней становится предметом бурных обсуждений горожан. Судя по записи, белка охотно идет на контакт с совой и старается хоть как-то оживить ее. Птица же смиренно наблюдает и изучает пушистого гостя, позволяя даже трогать себя.

Горожане умиляются милой и терпеливой сове, а также дерзкой и любопытной белке. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

Как рассказал «Комсомолке» биолог и автор передачи «Каждой твари по паре» на одноименном YouTube-канале, никакой дружбы и уж тем более любви между совой и белкой нет.

- Днем сова сидит и отдыхает, она сытая и находится в полудреме. Поэтому интереса к белке неясыть не проявляет, – анализирует видеозапись Глазков. – С очень большой вероятностью она молодая и белка тоже молодая. То есть, условно говоря, это такая молодежь, которая друг другом интересуется и играется. Даже видно, как белка с ней заигрывает. Ей же интересно, что за гостья в парке, им обыденная обстановка надоедает. Им-то сейчас очень комфортно там, они сытые, их отлично кормят горожане, вот они и отправляются исследовать окружение.

Белке стоит держать в уме, что к сове нужно подходить только тогда, когда она сыта. Фото: vk.com/kybishkin / vk.com/bird_spb

Как поясняет биолог, сейчас у молодых сов осеннее расселение. Снега пока нет, поэтому мышей и грызунов в парке на Елагином острове бегает достаточно. Но дерзкой белке следует быть осторожнее.

- Будь сейчас снег, сова наверняка была бы голодной днем и поймала бы эту белку и съела. А сейчас такое вот интересное явление и это при том, что один хищник, а другой – потенциальная жертва. Ночью сова эта охотится, а белки, соответственно, спят, прячутся в дуплах, в скворечниках на территории парка. Поэтому они не пересекаются, иначе ночью не избежать конфликта интересов, - поясняет Глазков.

Добавим, что длиннохвостые неясыти – примерные семьянины. И за жизнь и здоровье потомства они бьют больно и наверняка – даже людей. Так что белке лучше поумерить свой пыл, когда сова обзаведется, скажем так, традиционным партнером.