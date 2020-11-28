Петербурженка ворвалась в детский спортивный клуб с банкой пороха и угрожала устроить взрыв

В Петербурге задержали женщину, которая угрожала устроить взрыв в детской спортивной школе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге неадекватная женщина угрожала устроить взрыв в детской спортивной школе. Вечером в пятницу, 27 ноября 2020 года, около 20:30 часов в помещение клуба "Кедр", расположенного в доме 17/1 на проспекте Ударников ворвалась незнакомка. В одной руке у нее была банка с порохом, а в другой - зажигалка. Родители детей, увидев безумную, быстро набрали 112.

- Поступило сообщение о том, что Детский клуб "Кедр" пришла неадекватная женщина с банкой пороха и пыталась ее поджечь. На место оперативно выехали наряды полиции, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Женщина испугалась и убежала, попутно выбросив банку в урну. Полиция банку нашла. Это оказался бездымный охотничий порох "Сокол".

Подозреваемую тоже быстро задержали. Неадекватной женщиной оказалась 40-летняя бизнем-вумен. 10 лет назад петербурженка открыла магазин, где продавала детские игрушки. Два года назад фирма закрылась.

Сейчас неадекватная предпринимательница находится под стражей. Пока что на нее составлен административный протокол, но может грозить и уголовное дело.