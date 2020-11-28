«Аэрокобра» для детей: петербургский учитель установил в школьном дворе макет самолета со съемок Бекмамбетова

Макет "Аэрокобры" уже стал местной достопримечательностью Фото: Артем КИЛЬКИН

Тревожные звонки в петербургскую школу №574 стали поступать в конце лета. Жители близлежащих домов интересовались, что за авиакрушение произошло и какой самолет упал на территорию школы. Мол, лежит на брюхе на детской площадке. Что-то тут явно не так. Но люди сразу успокаивались, услышав, что самолет этот – кинозвезда и снимался в фильмах Тимура Бекмамбетова и Александра Рогожкина. А появился он здесь благодаря молодому преподавателю Николаю Щеголеву, который не дал пустить его на дрова, а превратил в учебное пособие для школьников.

Первым делом самолеты

К идее установить самолет на территории школы 28-летний преподаватель робототехники Николай Щеголев пришел не сразу. Сначала он вместе с учениками построил в своем кабинете авиасимулятор. Случилось это после того, как молодому учителю посчастливилось посидеть за штурвалом воздушной машины. Все произошло в прошлом году на съемках документального фильма о единственном в мире летающем штурмовике Ил-2, которые проводились в Великом Новгороде. Николай, можно сказать, просто проходил мимо.

В самодельной кабине школьники чувствуют себя настоящими летчиками Фото: Артем КИЛЬКИН

- В этом кино были сцены реконструкции, и я просто пришел посмотреть, - рассказывает он. – Вскоре ко мне подлетели ребята со съемочной площадки, сказали .что у них некому сыграть стрелка и предложили мне. А у меня как раз дед в войну был стрелком, я согласился. После этого, посидев в кабине, осмотрев ее, я подумал: а почему бы нам такую в школе не соорудить? На моих кружках это как раз в тему.

Как настоящий мужчина, Николай от слов сразу же перешел к делу. Нашел аэродром в Ленобласти, где стоит старый Ил-2, обмерил его, собрал учеников и начал стройку. Сначала сделали проект, потом – металлический каркас, обшили все это фанерой, установили электронику, и вуаля! – симулятор военного штурмовика к вашим услугам.

Строить и оснащать кабину электроникой Николаю помогают его ученики Фото: Артем КИЛЬКИН

- Педали, штурвал, монитор, - все, как на настоящем самолете, - поясняет Николай. – В кабине мы видим показания на приборах, а на экране через проектор – вид из кабины. Здесь стоит элементарная компьютерная программа, с помощью которой ученики и летают. Видели бы вы, какие тут толпы собираются из желающих побыть пилотом! Но мы еще не закончили – будем его достраивать. Работы предостаточно.

Забрать, нельзя утилизировать

Вдохновленный тем, какой восторг испытывают мальчишки от знакомства с авиацией, Николай решил пойти дальше и подарить школьникам не только кабину, но и самолет целиком. Замысел казался безумным – кто же ему отдаст воздушную машину, хоть и списанную? И тут снова помог случай.

- Как-то я попал на Ленфильм, и мне рассказали, что происходит с некоторым реквизитом: если он не нужен, его просто пускают на дрова, - говорит Николай. – Вот я и подумал, может, есть где-то макет самолета, который уже свое отработал, и его можно забрать. Начал искать. И нашел!

Макет "Аэрокобры" 10 метров в длину и весит почти тонну Фото: Артем КИЛЬКИН

Самолет нашелся на петербургском аэродроме Бычье поле. Там после съемок фильма Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада» (выход на экраны запланирован на 2021 год) осталось четыре макета американской «Аэрокобры». Три из них были в хорошем состоянии, а вот один могли запросто распилить. На него-то Николай и положил глаз.

- Начальник аэродрома сначала хотел его для рекламы использовать, но в итоге позвонил мне и сказал: «Либо забирай, либо мы его утилизируем. Времени на него нет», - вспоминает учитель. – Конечно же я его забрал! Кстати, самолет этот не новый, и роль у Бекмамбетова у него не первая. Ему как минимум 14 лет, ведь в 2006 году он засветился в картине «Перегон» Александра Рогожкина.

На таком летал Покрышкин

Перевезти самолет 10 метров в длину и почти тонну весом Николаю помогла молодежная организация. Ведь нужно было найти спецтранспорт, куда бы эта штуковина поместилась. Но все удалось, и уже в конце августа самолет был у школы.

Тот самый самолет на съемках фильма "Перегон" Александра Рогожкина Фото: принтскрин видео.

- Везли мы отдельно – крылья и фюзеляж, а потом я собирал его вместе с друзьями, - делится Николай. – Не успели шасси к нему приделать, и потому лежит пока на пузе. Это и привело к забавным ситуациям, что нам жители звонили и спрашивали, что за самолет у нас тут упал и нет ли на нем военного оружия.

На деревянном макете оружия, конечно же, нет. А вот настоящая «Аэрокобра», которую американцы поставляли СССР по ленд-лизу, была прекрасно вооружена. Кроме того, этот истребитель из-за особенностей конструкции был очень сложен в управлении и при малейшем неверном движении сразу же сваливался в штопор. Однако это не помешало легендарному советскому летчику Александру Покрышкину, сидя за штурвалом «Аэрокобры», успешно сбивать фашистские самолеты.

Благодаря стараниям Николая многие мальчишки в 574-й школе теперь хотят стать инженерами Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда я все это придумал – и с симулятором, и с макетом, моей задачей было не сделать из детей пилотов, а заразить их самой идеей, - улыбается Николай. – Мы же не только все вместе сверлим что-то, приколачиваем или подключаем, но и изучаем военную историю. Я вижу, что у ребят горят глаза, что им нравится. Теперь многие хотят стать инженерами.

Довести до ума лежащий у школы самолет Николай планирует весной. Тогда у авиамашины появятся шасси, и выглядеть «Аэрокобра» будет куда презентабельнее. Кстати, в курсе ли Бекмамбетов и Рогожкин о том, что их реквизит превратился в учебное пособие, Николай не знает. Но в шутку надеется, что это бы их обрадовало.