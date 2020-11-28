Видео жесткого ДТП, после которого автомобиль вылетел на тротуар и сбил человека в Северодвинске, появилось в сети

Иномарка сбила человека, вылетев на тротуар после ДТП в Северодвинске Фото: принтскрин видео.

В городе Северодвинск Архангельской области произошло жесткое ДТП, после которого одна из машин вылетела на тротуар прямо в пешеходов. Авария случилась днем в субботу, 28 ноября 2020 года, на перекрестке улиц Ленина и Лесной. Все происходящее попало на камеру наружного видеонаблюдения. Видео ЧП оказалось в распоряжении "Комсомольской правды".

- Иномарка летела по дороге на красный свет светофора не снижая скорости и ударила в бок серый универсал, - рассказал "КП-Петербург" источник.

Нарушитель ударил серый автомобиль не сильно, однако из-за гололеда водитель универсала потерял управление. Машину занесло, она пробила ограждение и вылетала на тротуар рядом со светофором, где в этот момент стояли пешеходы.

Одного человека снесло, он оказался под автомобилем. Второй успел отскочить в сторону.

По предварительной информации, пострадавший человек смог сам встать и ушел с места аварии еще до приезда кареты скорой помощи. Вероятно он находился в шоковом состоянии после произошедшего.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в аварии.