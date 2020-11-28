"Услышьте меня, уважайте врача": Фельдшер скорой помощи записала стихотворный крик души о коронавирусе и пациентах

Медик скорой помощи из Выборга записала стихи о коронавирусе и важности профессии врача
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Фельдшер из города Выборг Ленинградской области Виктория Шутова записала литературный крик души. В субботу, 28 ноября 2020 года, медик опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, в котором читает стихотворение собственного сочинения. В нем она обращается к людям, пациентам, которых просит уважать профессию врачей, которые каждый день кладут все силы на спасение человеческих жизней.
- Вы сами назвали услугой великое звание врача.
Вы сами сравнили с обслугой ту медсестру, что не спит по ночам, - начинается стихотворение Виктории.
В своих строках, которые фельдшер подписала просто - "Когда накипело" - Виктория говорит о пациентах, которые возмущаются, что им приходится долго ждать врачей, либо, что "скорая" не приезжает на вызов к пациенту с насморком.
- Кричите: «Намордники снимем, не будем носить.
Ведь просто простуда, причем здесь ковид.
К врачу не попасть, в аптеках аврал».
А врач вам ответит: «Я предупреждал.
Вас много болеют, но ошибку одну вы совершаете день ото дня.
Вы сами создали вторую волну".
Виктория напомнила, что "весь мир рукоплещет героям-врачам", которые спасают людей, а сами при этом погибают.
- У нас же благодаря вам, господа, ниже плинтуса опустили врачей.
Работник скорой помощи добавила, что быть врачом - дело очень сложное, ведь люди этой профессии отдают все свои силы на лечение больных.
- Напомню о важно, уважайте врача, - закончила свои строки медик.