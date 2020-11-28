"Услышьте меня, уважайте врача": Фельдшер скорой помощи записала стихотворный крик души о коронавирусе и пациентах

Медик скорой помощи из Выборга записала стихи о коронавирусе и важности профессии врача Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Фельдшер из города Выборг Ленинградской области Виктория Шутова записала литературный крик души. В субботу, 28 ноября 2020 года, медик опубликовала на своей странице "ВКонтакте" видео, в котором читает стихотворение собственного сочинения. В нем она обращается к людям, пациентам, которых просит уважать профессию врачей, которые каждый день кладут все силы на спасение человеческих жизней.

- Вы сами назвали услугой великое звание врача.

Вы сами сравнили с обслугой ту медсестру, что не спит по ночам, - начинается стихотворение Виктории.

В своих строках, которые фельдшер подписала просто - "Когда накипело" - Виктория говорит о пациентах, которые возмущаются, что им приходится долго ждать врачей, либо, что "скорая" не приезжает на вызов к пациенту с насморком.

- Кричите: «Намордники снимем, не будем носить.

Ведь просто простуда, причем здесь ковид.

К врачу не попасть, в аптеках аврал».

А врач вам ответит: «Я предупреждал.

Вас много болеют, но ошибку одну вы совершаете день ото дня.

Вы сами создали вторую волну".

Виктория напомнила, что "весь мир рукоплещет героям-врачам", которые спасают людей, а сами при этом погибают.

- У нас же благодаря вам, господа, ниже плинтуса опустили врачей.

Работник скорой помощи добавила, что быть врачом - дело очень сложное, ведь люди этой профессии отдают все свои силы на лечение больных.

- Напомню о важно, уважайте врача, - закончила свои строки медик.