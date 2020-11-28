БТР насмерть задавил мужчину во время военной реконструкции в Санкт-Петербурге

Мужчина погиб под колесами БТР в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге произошла трагедия при участии военной техники. Днем в субботу, 28 ноября 2020 года, БТР задавил мужчину. Инцидент произошел в Красносельском районе города. Как стало известно "Комсомольской правде в Петербурге", погибший был участником военной реконструкции.

- 28 ноября около трех часов дня в полицию Красносельского района города Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что на Гатчинском шоссе в районе дома 54 произошел несчастный случай. Участник военной реконструкции попал под колеса БТР, в следствии чего 38-летний мужчина погиб, - рассказали "Комсомолке" в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

На данный момент полиция города на Неве проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Также следственный комитет уже возбудил уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле, в результате чего погиб мужчина, - сообщили в комитете.

Отметим, что на данной территории, где произошла трагедия, действительно часто проводят фестивали военной реконструкции. Однако в афишах и социальных сетях нет информации о том, что 28 ноября проходило очередное мероприятие. Детали произошедшего уточняются.