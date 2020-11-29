«В рамках действующего порядка»: Смольный прокомментировал концерт Басты, который собрал в Ледовом дворце тысячи зрителей в разгар пандемии

Рэпер Баста собрал полный Ледовый во время пандемии в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/id_sobaka_pavlova

Концерт репера Басты в Ледовом дворце, состоявшийся в минувшую пятницу, 27 ноября, вызвал шквал критики со стороны петербуржцев. Во время разгула коронавируса организаторы собрали на одной площадке несколько тысяч человек. Между тем в городском комитете по культуре поспешили ответить возмутившимся: со слов представителей ведомства получается так, что никаких нарушений тут нет.

- Согласование проводилось в рамках действующего порядка, - уточнили в комитете. - Вместимость зала составила допустимые 50%, билеты на программу были реализованы до вступления в силу новых правил организации продажи, вместе с тем, организатором концерта были приняты меры по замене танцпола на партер с установкой зрительских кресел. Проводилась фотофиксация в рамках чек-листа контрольных мероприятий.

Кроме того, представители ведомства сообщили, что в «общих зонах» - на кассах, в гардеробах и фойе – соблюдалась санитарная дистанция, а все присутствующие носили средства индивидуальной защиты – перчатки и маски. В доказательство своих слов сотрудники комитета выложили несколько фотографий с того же концерта, но с другого ракурса – на них видно, что зрительный зал местами не заполнен даже наполовину.

- Отметим, что по фактам публикации в социальных сетях фотографий и видеоматериалов зрителей, с указанием на нарушение действующих правил организации культурных мероприятий, специалистами будет проведена дополнительная проверка, - уточнили в комитете по культуре.