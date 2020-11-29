Погода в Санкт-Петербурге на Новый год 2021: Морозов и снега можно не ждать

Похоже, что это - максимум, что сможет предложить нам погода в Санкт-Петербурге на Новый год 2021. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конец ноября не радует петербуржцев ни снегом, ни морозом – под ногами слякоть, а на термометре максимум -3 градуса. И, судя по всему, в ближайшие недели существенных изменений ждать не приходится. Как рассказал «Комсомолке» доктор географических наук, профессор Российского государственного гидрометеорологического университета Валерий Малинин, погода в Санкт-Петербурге на Новый год 2021 ожидается плюс-минус такой же - как, впрочем, и на весь декабрь.

- Пока что исходя из имеющихся данных мы можем сказать, что декабрь будет примерно такой же, как конец ноября, - отметил ученый. – То есть, это циклонический характер погоды и температура, колеблющаяся около нуля.

Совсем без снега, продолжает Малинин, зима нас, вероятнее всего, не оставит – но его будет мало, он будет мокрым и, оседая на тротуары и проезжую часть, будет очень быстро превращаться в грязевую кашицу.

Хотелось бы, конечно, сугробов повыше и морозца пожестче, но выбирать не приходится. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Скажу даже больше, - продолжает эксперт. – Есть вероятность, что и Новый год мы встретим практически без снега и без серьезных морозов. Пока, повторюсь, это только вероятность, но довольно серьезная – на данный момент я бы оценил ее в 60 %.

А причина происходящего проста – глобальный тренд на потепление. Мы как-то об этом уже писали, разбирая предыдущую зиму – тоже скорее дождливую и слякотную, нежели морозную и снежную – и за минувший с того момента год ничего существенно не изменилось.

- Северная Атлантика по-прежнему теплая, в Норвежском море вода тоже теплее нормы, - констатирует Малинин. – Все это тепло будет доходить до Санкт-Петербурга в виде циклонов. От этого никуда не деться – потому и такой прогноз.

Впрочем, все еще может измениться. Метеорология в принципе не любит долгосрочные прогнозы – слишком много существует факторов, которые могут резко изменить общую картину. Но пока что надеяться на них не стоит.