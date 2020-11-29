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Происшествия

«Водитель его не заметил и начал движение»: Отец мужчины, которого насмерть задавил БТР под Петербургом, рассказал о трагедии

Погибшим оказался пасынок известного петербурского бизнесмена. Трагедия развернулась на Дне рождения его сводного брата
Сергей ВОЛЧКОВ
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Мужчина скончался на месте еще до приезда "Скорой помощи".

Мужчина скончался на месте еще до приезда "Скорой помощи".

Фото: Олег ЗОЛОТО

28 ноября в Санкт-Петербурге погиб Андрей Кожевин – пасынок бизнесмена, основателя и генерального директора компании «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова. Погиб страшно – на него наехал многотонный бронетранспортер. Как сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах, все случилось на частном мероприятии – военной реконструкции - которая должна была стать подарком на день рождения сводному брату погибшего.

- Это была не вечеринка, а серьезное военно-спортивное мероприятие, - в свою очередь, поделился подробностями трагедии отец погибшего Аркадий Скоров. – У них там было несколько единиц военной техники – танк, например, и в том числе БТР этот. И в какой-то момент – то ли они отступали, то ли наступали – ребята соскочили с брони, заняли позицию – то ли лежа, то ли сидя… и в этот момент водитель БТР решил начать движение.

По словам отца погибшего, Андрей увлекался военной реконструкцией.

По словам отца погибшего, Андрей увлекался военной реконструкцией.

Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам Скорова, ему самому о случившемся на полигоне известно не так много, в основном – со слов очевидцев. Поэтому о каком-либо наказании для водителя бронетранспортера он пока не думает – для начала нужно все досконально изучить: выяснить, к примеру, был ли водитель пьян, когда находится внутри БТР.

Между тем в отношении водителя – 38-летнего мужчины, помимо прочего, состоящего в межрегиональной молодежно-общественной организации «Красная Звезда» - возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ – «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее за собой смерть человека». Максимальное наказание, которое она предусматривает – лишение свободы на срок до шести лет.

ЧППроисшествия: ЧП

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