«Только на 4 день узнала, что родила»: В Петербурге прооперировали беременную с ковид и 40% поражением легких

Петербурженке из-за осложнений от короновируса сделали кесарево на 7 месяце беременности.

34-летняя Марина Грук была на седьмом месяце беременности, когда у нее появились первые симптомы коронавируса.

- Это был конец октября. Сначала с ковидом слег муж. Несколько дней у него была небольшая температура, слабость, болела голова, пропали обоняние и вкус. Через два дня накрыло и меня, - до сих пор с ужасом вспоминает Марина. - Сразу поднялась высокая температура. Ощущала дикую слабость - не могла поднять ни руки, ни ноги. Начала пить витамины, горячий чай, рассчитывала, что пару дней отлежусь - и все пройдет.

Однако болезнь не отступала, лучше не становилось. Решили вызвать на дом врача, чтобы тот прописал антибиотики. Надеялись, что они-то уж точно должны помочь. Ошибались!

- Через два дня улучшений не было, температура не падала. Муж испугался и позвонил в скорую. Медики увезли меня в Боткинскую больницу, - рассказывает КП-Петербург Марина.

КЕСАРЕВО И ИСКУССТВЕННАЯ КОМА

Мазок на коронавирус оказался положительным. Сделали компьютерную томографию - врачи поставили Марине двустороннюю пневмонию с 30-40-процентным поражением легких.

Марина называет героем не только врачей, которые спасли ей жизнь, но и любимого мужа.

- Неделю меня лечили и делали все, чтобы сохранить беременность: ставили капельницы, давали антибиотики. Несколько раз за день проверяли состояние ребенка - проводили УЗИ, слушали сердцебиение. Из-за того что сатурация (степень насыщения крови кислородом. - Прим. ред.) была низкая, я лежала под кислородной маской, - поясняет петербурженка.

С каждым днем Марине становилось только хуже. Сердцебиение и одышка учащались, а сознание путалось. Медлить было нельзя.

- Утром 5 ноября я еще переписывалась с родственниками, а что было дальше - не помню, - разводит руками молодая мама. - Как я уже потом узнала, мне экстренно сделали кесарево сечение и на свет появился мой 7-месячный Владимир ростом 46 сантиметров и весом 1 килограмм 760 граммов.

Не помнит женщина и того, как сутки после операции лежала на ИВЛ. Ее специально ввели в состояние искусственной комы, чтобы провести полное обследование.

- После этого я несколько дней находилась в реанимации. Но и это вспоминаю с трудом. Обрывками только какими-то, - выстраивает хронологию событий Марина. - Помню, как заходили врачи, что-то кололи, давали таблетки. 9 ноября я потихонечку начала приходить в себя. И сразу поинтересовалась, где мой ребенок. Вы можете себе представить, что только на четвертый день я узнала, что родила. Рассказать кому-то - не поверят.

«МЕНЯ ВЫПИСАЛИ ОДНУ, БЕЗ МАЛЫША»

Пока Марину лечили от коронавируса, малыш находился 14 дней на карантине. Чувствовал он себя хорошо, с рождения сам дышал и ел. Ковид у него не нашли.

Пока Марина была в больнице, дома ее ждал супруг и трое малышей.

- Меня выписали из больницы 20 ноября. Правда, одну, без малыша, - волнительно объясняет мамочка. - После Боткина его отправили в больницу для недоношенных деток на доращивание, так как он должен набрать массу до 2 килограммов 500 граммов. Я его еще ни разу не видела вживую… С врачом по видеосвязи созваниваемся каждый день. Мне показывают сыночка в режиме реального времени, высылают фотографии. Рассказывают, как он себя чувствует. Очень ждем встречи, вы не представляете, какие это муки. Все уже подготовили для него. Обещают, что на днях выпишут. Я ощущаю все это время огромную поддержку со стороны близких и друзей. Благодаря этой не очень хорошей ситуации мы стали еще ближе с нашими родителями. А какой молодец у меня муж! Пока я отсутствовала, на нем был дом, трое деток: 7-летняя дочь София и двое сыновей - 5-летний Юрий и 2-летний Роман. А еще он успевал удаленно работать. Он у меня герой!

По словам Марины, герои для нее и врачи Боткинской больницы. Только благодаря им она жива и здорова, а ее кроха в безопасности.

- Низкий поклон всем моим докторам, спасибо! - заключает счастливая мама.