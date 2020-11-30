Оливье подорожает на 40 процентов: Сколько стоит накрыть новогодний стол в Санкт-Петербурге к 2021 году

Стоимость новогоднего стола в Санкт-Петербурге вырастет на 50-60 %, считают эксперты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Считаете дни до Нового года и уже начали потихоньку планировать бюджет? Готовьтесь к серьезным тратам: праздничный стол к 2021 году будет на 50-60 % дороже прошлогоднего. Эксперт прогнозируют резкий рост цен практически на все категории товаров. И дело тут не только в эпидемии коронавируса – хотя и в ней, отчасти, тоже.

Так, по словам доктора экономических наук, заведующего кафедрой муниципального и муниципального управления СЗИУ РАНХиГС Алексея Балашова, на цены под конец этого непростого для всего мира года будут влиять сразу три фактора.

Процесс роста цен, отмечают эксперты, уже запущен - и в ближайшие месяцы не остановится. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Во-первых, сезонность, - отмечает ученый. – Под Новый год самые ходовые категории продуктов всегда дорожают на 5-10 %, потому что увеличивается спрос. Во-вторых – из-за эпидемии коронавируса у значительной части населения упали доходы. И, наконец, в-третьих, у нас на протяжении всего 2020-го года, еще до всей этой истории с SARS-CoV-2, складывалась крайне неприятная ситуация на нефтегазовом рынке. А это, как ни крути, основной источник пополнения нашего бюджета.

Впрочем, народу глобальные вещи, конечно, малоинтересны – ему хочется знать, что у него в новогоднюю ночь будет лежать в тарелке, и сколько на это придется потратить. Отвечаем.

- Во-первых, из-за того, что поднялся курс доллара, вырастут в цене товары, так или иначе зависящие от валюты, - объясняет Балашов. – Причем тут мы имеем в виду не только «чистый» импорт – то, что производится за рубежом, а потом доставляется сюда, в Россию – но и продукты, для которых приходится покупать за валюту какие-то компоненты. Простой пример – говядина. Да, она у нас своя. Но, простите, семенной фонд и корма мы по-прежнему закупаем за рубежом. А значит, цены на говядину зависят от курса доллара – и будут расти вместе с ним.

Сильнее всего вырастут в цене импортные продукты или продукты, в составе которых есть импортные компоненты. Например, мясо - и в частности, говядина. Хотя казалось бы... Фото: Олег ЗОЛОТО

И так – если и не совсем, то с очень многим, от колбасы и сыра до икры и иностранных вин и коньяков. Что уж говорить, если даже картошка в этом году, по оценкам экспертов, подорожала на 20 рублей – правда, уже не из-за коронавируса, а из-за тяжелой летней засухи.

- Чтобы нагляднее представить себе все эти процессы, я обычно предлагаю использовать «индекс салата оливье», - отмечает эксперт. – То есть, оценить, насколько в этом году вырастет себестоимость небольшой вазочки оливье – по-моему, самого ходового и популярного новогоднего салата. Так вот если в 2019-м году индекс оливье по отношению к 2018-му году составил порядка 18 %, то в 2021-2020 он ожидается уже на уровне 40 %.

Если же брать новогодний стол в целом – оливье, мандарины, колбасная нарезка и бутылочка шампанского – то он, по прогнозам экспертов, окажется уже на 50-60 % дороже, чем в прошлом году. Ну а что хуже всего – пострадает качество.

Сильнее всего рост цен будет заметен по продукции из магазинов и супермаркетов. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Тут мы опять возвращаемся к вопросу о курсе доллара, - продолжает Балашов. – Нужно понимать, что какие-то производители, скорее всего, не захотят нести дополнительные расходы и просто будут закупать те же самые компоненты для своей продукции, но чуть подешевле и похуже. А стоимость самого продукта от этого как минимум останется прежней.

Схожей точки зрения придерживается и профессор департамента экономики НИУ ВШЭ Александр Скоробогатов.

- Действительно, на данный момент самые большие опасения вызывает курс доллара, - отмечает ученый. – Но проблема в том, что не совсем ясно, как именно он скажется не стоимости. Поясню. Допустим, доллар у нас с начала года подорожал на 25 %. Но если мы возьмем, к примеру, иностранный алкоголь, то увидим, что его стоимость складывается не только из курса валюты, но и из огромного количества «местных» ценовых накруток, которые считаются, разумеется, в рублях. И есть множество эмпирических исследований, которые как раз-таки и устанавливают, как цена товара зависит от цены валюты. Согласно одному из них, например, соотношение – 50 на 50. То есть, если доллар подорожал на 25 %, цена продукта вырастет примерно на 12 %. Согласно другому – 20 на 80. Это всего 5 %. И так далее. Поэтому на данный момент ясно, что рост цен будет – он, собственно, уже идет. Но вот насколько большой – покажет время.

...хотя и частникам, учитывая все свалившиеся на них беды, скорее всего, придется нелегко. Фото: Артем КИЛЬКИН

Оговоримся: все, что мы рассказали вам выше, относится к магазинам и торговым центрам. Но и у частников дела идут не лучше.

- Фермерские хозяйства сейчас оказались в очень сложной ситуации, - констатирует президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Михаил Шконда. – Во-первых, у них и без того очень маленький рынок сбыта. Натуральные продукты покупает сейчас слава Богу если 2-3 % населения. И даже у этих 2-3 % во время эпидемии очень сильно упали доходы. А вот расходы самих фермеров не только никуда не делись, но и, напротив, выросли. Сейчас вот, насколько я знаю, заводы, которые производят комбикорм, уже находятся на низком старте – готовятся повышать цены на свою продукцию.

Вдобавок ко всему прочему некоторые КФХ до сих пор не могут оправиться от последствий весеннего «локдауна». Напуганный слухами о дефиците и закрытии магазинов и ТЦ народ сначала скупил все, до чего смог дотянуться – «про запас» - а потом перестал что-либо покупать вовсе. В сумме, констатирует Шконда, все это дает эффект капкана. Не повышать цены нельзя – иначе фермерские хозяйства просто не выживут. Но и повышать нельзя тоже – иначе есть риск лишиться последних клиентов. И как из этой ситуации выйти – пока непонятно.

Одним словом, придется раскошелиться - и даже больше, чем на предыдущий Новый год. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

КСТАТИ

Согласно данным Петростата, в октябре 2020- го года (это самый свежий отчет на данный момент) лидером в списках подорожавших продуктов стал… обыкновенный сахар. По сравнению с сентябрем его средняя стоимость повысилась на 18,3 % и доросла почти до 49 рублей. Кроме того, подорожали яйца (6,3 % и средняя стоимость в 64 рубля 17 копеек), гречка (5,9 % и почти 110 рублей), икра рыб лососевых пород (4,9 %) и мясной фарш (3,2 %. На отдельные группы товаров цены, наоборот, снизились. К примеру, подешевели морковь – на 12,2%, яблоки – на 8,1, капуста белокочанная – на 7,3, виноград – на 5,8, при этом бананы стали дороже на 6,3, помидоры – на 4,5, апельсины – на 3,6, чеснок – на 3,1%. Соль подешевела на 4,1%, рыба мороженая неразделанная – на 2,0, соки фруктовые – на 1,6, консервы фруктово-ягодные для детского питания, консервы мясные – на 1,4%.