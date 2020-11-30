Миниатюры императорских регалий и посуда для лазарета: Какие экспонаты представлены на выставке Фаберже

В Эрмитаже открылась выставка изделий Карла Фаберже. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сверкающие диадемы, изящные пасхальные подарки и изысканные аксессуары, без которых нельзя было представить дам и господ высшего общества XIX - XX веков, - все это сейчас можно увидеть в Гербовом зале Эрмитажа. Здесь открылась выставка «Фаберже - ювелир императорского двора». Экспонаты собраны из пяти российских и зарубежных музеев, многие не только неотъемлемая часть светского быта, но и чудесные произведения искусства, которые легендарный ювелир создавал по заказу царской семьи.

Надевали такие украшения всегда по особым случаям. Фото: Артем КИЛЬКИН

При проходе в Гербовый зал одной из первых витрин, которая попадется гостям на глаза, станет витрина с головными украшениями. Эти драгоценные изделия Карл Фаберже создал специально для русских императриц. Тиару носила Мария Федоровна, супруга Александра III, а диадемы принадлежали Александре Федоровне, жене Николая II.

Миниатюрная копия императорских регалий (заглавное фото в статье, - примеч.Ред.), пожалуй, один из самых интересных экспонатов выставки. Эту работу Фаберже создал специально для Всемирной выставки в Париже 1900 года, на которой взял Гран-при. Чтобы работать с настоящими регалиями, ювелир спрашивал разрешение у Николая II. Царь дал добро. Мини-копии, которые встречают гостей выставки, украшены множеством драгоценных камней. Так, только в императорской короне содержится почти полторы тысячи алмазов и бриллиантов.

Визитная карточка Карла Фаберже - это, конечно, пасхальные подарки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Те, что зрители увидят на выставке, предоставлены музеем Баден-Бадена в Германии. В числе экспонатов и первое яйцо, с которого началась восхитительная пасхальная серия. Оно покрыто белой эмалью и прячет в себе сюрприз - золотую курочку с короной и рубиновым яичком внутри.

Платье императрицы Александры Федоровны и мундир Николая II. Фото: Артем КИЛЬКИН

Они не были изготовлены Фаберже и представлены на выставке как символы той эпохи, которая подарила стране легендарного ювелира.

Веера для дам. Аксессуары руки Карла Фаберже пользовались огромной популярностью при дворе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы удивить заказчика, ювелир каждый раз придумывал эксклюзивный дизайн. Он прекрасно сочетал творческий замысел с обилием форм и материалов, с которыми работал.

Портсигары для господ. Фото: Артем КИЛЬКИН

На выставке также множество декоративных предметов: фигурки животных, рамки для фотографий членов императорской семьи, часы и вазы. Кажется, обыденным предметам, которые есть в каждом доме, Фаберже придавал необычный, причудливый вид.

Кастрюля и емкость для стерилизации медицинских принадлежностей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эти изделия тоже создали на фабрике Фаберже. Когда началась Первая мировая война, фирма сразу стала выпускать продукцию для фронта. На выставке представлены кастрюля и емкость для стерилизации медицинских принадлежностей. Их использовали в лазарете в Зимнем дворце. На посуде выгравированы монограммы императрицы Александры Федоровны и великих княжон Ольги и Татьяны, которые служили сестрами милосердия в этом госпитале. Также в витрине представлен большой таз и два самовара.

Яйцо-часы Ротшильдов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Это необычный экспонат достали из запасников Эрмитажа. Этот предмет отличается от остальных тем, что был выполнен по заказу не членов царской семьи, а баронессы Беатрисы Эфрусси для своего брата Эдуарда Ротшильда.

Чтобы сделать это яйцо, Фаберже специально исследовал часы-павлин - ему нужно было понять, как работают механизмы. В результате в подарке Ротшильду поселился цветной петушок, который каждый час вылетал, хлопал крыльями, кукарекал и снова прятался. Покрыто это яйцо уникальной розовой эмалью.

К слову, мастера фабрики Фаберже очень хорошо изучили этот материал и вывели до пятисот его оттенков.