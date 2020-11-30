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Миниатюры императорских регалий и посуда для лазарета: Какие экспонаты представлены на выставке Фаберже

Увидеть шедевры в Эрмитаже можно до 14 марта 2021 года
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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В Эрмитаже открылась выставка изделий Карла Фаберже.

В Эрмитаже открылась выставка изделий Карла Фаберже.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сверкающие диадемы, изящные пасхальные подарки и изысканные аксессуары, без которых нельзя было представить дам и господ высшего общества XIX - XX веков, - все это сейчас можно увидеть в Гербовом зале Эрмитажа. Здесь открылась выставка «Фаберже - ювелир императорского двора». Экспонаты собраны из пяти российских и зарубежных музеев, многие не только неотъемлемая часть светского быта, но и чудесные произведения искусства, которые легендарный ювелир создавал по заказу царской семьи.

Надевали такие украшения всегда по особым случаям.

Надевали такие украшения всегда по особым случаям.

Фото: Артем КИЛЬКИН

При проходе в Гербовый зал одной из первых витрин, которая попадется гостям на глаза, станет витрина с головными украшениями. Эти драгоценные изделия Карл Фаберже создал специально для русских императриц. Тиару носила Мария Федоровна, супруга Александра III, а диадемы принадлежали Александре Федоровне, жене Николая II.

Миниатюрная копия императорских регалий (заглавное фото в статье, - примеч.Ред.), пожалуй, один из самых интересных экспонатов выставки. Эту работу Фаберже создал специально для Всемирной выставки в Париже 1900 года, на которой взял Гран-при. Чтобы работать с настоящими регалиями, ювелир спрашивал разрешение у Николая II. Царь дал добро. Мини-копии, которые встречают гостей выставки, украшены множеством драгоценных камней. Так, только в императорской короне содержится почти полторы тысячи алмазов и бриллиантов.

Визитная карточка Карла Фаберже - это, конечно, пасхальные подарки.

Визитная карточка Карла Фаберже - это, конечно, пасхальные подарки.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Те, что зрители увидят на выставке, предоставлены музеем Баден-Бадена в Германии. В числе экспонатов и первое яйцо, с которого началась восхитительная пасхальная серия. Оно покрыто белой эмалью и прячет в себе сюрприз - золотую курочку с короной и рубиновым яичком внутри.

Платье императрицы Александры Федоровны и мундир Николая II.

Платье императрицы Александры Федоровны и мундир Николая II.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Они не были изготовлены Фаберже и представлены на выставке как символы той эпохи, которая подарила стране легендарного ювелира.

Веера для дам. Аксессуары руки Карла Фаберже пользовались огромной популярностью при дворе.

Веера для дам. Аксессуары руки Карла Фаберже пользовались огромной популярностью при дворе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы удивить заказчика, ювелир каждый раз придумывал эксклюзивный дизайн. Он прекрасно сочетал творческий замысел с обилием форм и материалов, с которыми работал.

Портсигары для господ.

Портсигары для господ.

Фото: Артем КИЛЬКИН

На выставке также множество декоративных предметов: фигурки животных, рамки для фотографий членов императорской семьи, часы и вазы. Кажется, обыденным предметам, которые есть в каждом доме, Фаберже придавал необычный, причудливый вид.

Кастрюля и емкость для стерилизации медицинских принадлежностей.

Кастрюля и емкость для стерилизации медицинских принадлежностей.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Эти изделия тоже создали на фабрике Фаберже. Когда началась Первая мировая война, фирма сразу стала выпускать продукцию для фронта. На выставке представлены кастрюля и емкость для стерилизации медицинских принадлежностей. Их использовали в лазарете в Зимнем дворце. На посуде выгравированы монограммы императрицы Александры Федоровны и великих княжон Ольги и Татьяны, которые служили сестрами милосердия в этом госпитале. Также в витрине представлен большой таз и два самовара.

Яйцо-часы Ротшильдов.

Яйцо-часы Ротшильдов.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Это необычный экспонат достали из запасников Эрмитажа. Этот предмет отличается от остальных тем, что был выполнен по заказу не членов царской семьи, а баронессы Беатрисы Эфрусси для своего брата Эдуарда Ротшильда.

Чтобы сделать это яйцо, Фаберже специально исследовал часы-павлин - ему нужно было понять, как работают механизмы. В результате в подарке Ротшильду поселился цветной петушок, который каждый час вылетал, хлопал крыльями, кукарекал и снова прятался. Покрыто это яйцо уникальной розовой эмалью.

К слову, мастера фабрики Фаберже очень хорошо изучили этот материал и вывели до пятисот его оттенков.

КультураКультура: изобразительное искусство

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