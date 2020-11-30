«Если ДНК подтвердит, что это мой ребенок – никому его не отдам»: Малыш, вся семья которого умерла от коронавируса, может обрести отца

Женщина умерла через день после родов Фото: СОЦСЕТИ

«Золотая рыбка исполни мое желание». Один из последних статусов до сих пор красуется на стене 36-летней администратора стоматологии Светланы из Санкт-Петербурга. С виду женщина была счастливой. Вот она отдыхает заграницей на курорте, вот ее одаривают пышными букетами роз поклонники, а вот она устраивает романтичный ужин. Светлана была эффектной женщиной и, кажется, только радовалась жизни. Но мало, кто знал, что в личной жизни красавица была совсем одинока и в глубине души просила золотую рыбку исполнить только одно желание – стать, наконец, мамой. Но Светлана даже не предполагала, что так и не увидит своего будущего ребенка, который останется сиротой.

«ОНА ХОТЕЛА РОДИТЬ ДЛЯ СЕБЯ»

Многие друзья называли про себя Светлану моделью. Девушка увлекалась фотографией и эффектно выходила на всех снимках. Одно время петербурженка работала в модном бутике, позже стала администратором в стоматологической клинике. Последние 10 лет Светлана жила одна. Все свои силы она положила на то, чтобы обеспечить достойную жизнь будущему ребенку.

Светлана хотела родить ребенка для себя Фото: СОЦСЕТИ

- Я знал Свету около 20 лет, - рассказал друг семьи Светланы. – Мы вместе с ней и ее первым мужем снимали квартиру. Света мечтала о ребенке уже давно. Но случилась трагедия. Она забеременела, но произошел выкидыш. Муж был старше ее на 3 или 5 лет, вскоре отношения между ними охладели. И они без скандалов, спокойно и мирно развелись. У ее первого супруга уже другая семья. А Света так и не смогла найти себе новую любовь.

Последние 10 лет у Светланы было много ухажеров, но найти того единственного она так и не смогла. Женщина понимала, что ей уже 36 лет и с каждым годом родить ребенка будет все сложнее. Тогда она якобы и закрутила служебный роман со своим коллегой.

- Света говорила мне, что ждет ребенка, - продолжает друг семьи. - Отец ребенка, насколько мне известно, охранник из ее стоматологии. Она хотела ребенка исключительно для себя, отец не претендовал сильно на него. Они периодически с ним встречались, но жила Света одна. В качестве мужа коллегу не рассматривала. Она вообще была «медийная» - каждый день делилась фотографиями о своей жизни. Но этого мужчину она не афишировала. Он нигде ни разу не засветился.

Светлана была популярна у мужчин Фото: СОЦСЕТИ

«ЧУТОЧКУ НЕ ХВАТИЛО, ЧТОБЫ ТЫ УВИДЕЛ ВНУКА»

Помогать воспитывать ребенка Светлане должны были ее родители. Отец женщины работал водителем в управляющей компании, мать – на заводе. Семья переехала в Петербург из небольшого городка в Удмуртии. Родственники хоть и не жили богато, но всегда помогали дочери. Купить квартиру в Северной столице Светлана смогла благодаря им.

- Важнее детей и родителей нет никого на свете. Никакие деньги не заменят этого счастья, - писала Светлана, объясняя свои приоритеты в жизни. В последние дни она активно готовилась стать мамой. Женщина делилась с друзьями фотографиями округлившегося живота, ходила на шашлыки и радостно рассказывала, что встречает осень не одна, намекая на свою беременность. Но в конце октября произошло то, что не предвидел никто.

- У отца Светы были проблемы с сердцем, он попал в больницу, - рассказывают «КП» друзья семьи. – Света с мамой ходили навещать его в больницу и там, судя по всему, все втроем заразились коронавирусом.

Отец Светланы умер за три дня до ее смерти, внука он так и не увидел Фото: СОЦСЕТИ

Первые признаки болезни проявились у 64-летнего отца Светланы – Кирея. После операции на сердце он вернулся домой, когда и почувствовал недомогание. У мужчины поднялась температура, и его госпитализировали в больницу. Туда же вскоре попали сама Светлана и ее 61-летняя мать. У всей семьи коронавирус развивался очень стремительно: высокая температура, затрудненное дыхание, поражение легких.

Светлану положили на ИВЛ, она боролась изо всех сил. Но за три дня до смерти получила страшную весть – отец скончался в больнице. Для Светланы эта новость стала шоком.

- Папулечка мой, ты был самым лучшим, добрым мужчиной на этом свете! Я вечно любить буду тебя! Чуточку не хватило тебе, чтобы увидеть внука! – поделилась горем Светлана на своей странице в социальной сети. Как говорят, она была на 32 неделе беременности.

- Света не имела никаких хронических заболеваний, - рассказал «КП» друг Светланы Сергей. – Скорее всего, ее организм был ослаблен беременностью и вестью о смерти отца. Она очень сильно из-за этого переживала.

Светлану сразила смерть отца Фото: СОЦСЕТИ

«ПОЯВИЛСЯ ВОЗМОЖНЫЙ ОТЕЦ РЕБЕНКА»

Светлана была в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких. Она скончалась через три дня после смерти своего отца, за день до этого врачи успели сделать ей кесарево сечение. Вслед за ней из жизни ушла и мать девушки. Малыш выжил, но остался сиротой. Он получил имя в честь дедушки, об этом просила мать ребенка.

- Света не рассказывала, кто отец малыша, - пояснил «КП» родственник Светланы Вячеслав. – Сейчас объявились два претендента, которые утверждают, что они могут быть биологическими родителями малыша. Один отказался от участия в жизни ребенка. Другой сдает тест ДНК, чтобы доказать свое родство.

По словам друзей, предполагаемого биологического отца, если подтвердится, что малыш все-таки его, он будет сам воспитывать ребенка. Некоторые друзья Светланы считают, что он пошел на такой шаг из-за наследства – у женщины остались две квартиры в Санкт-Петербурге. Но друзья мужчины это отрицают.

Вся семья ребенка умерла от коронавируса Фото: предоставлено друзьями семьи Фото: СОЦСЕТИ

- Он не гонится за наследством, ему нужна правда: если ребенок его, то он его никому не отдаст. Это поступок нормального мужчины, - уверен друг Светланы Сергей.

В органы опеки, тем временем, поступило еще одно заявление на усыновление малыша от двоюродной тети Светланы из Мордовии, которая сама воспитывает троих детей.

- Мальчик остается в реанимационном отделении детской городской больницы, - поясняют в аппарате уполномоченного по правам ребенка Санкт-Петербурга. - Состояние стабильно-тяжелое, но есть положительная динамика. В случае сохранения сложившейся тенденции, ребенок может оставаться под наблюдением врачей еще не менее трех недель. В органы опеки было подано два заявление, от молодого человека, который считает себя биологическим отцом и двоюродной тети мамы ребенка. Органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца. Двоюродная тетя направила заявление в органы опеки с целью предоставить больше времени на установление отцовства и потенциальному отцу ребенка. На данный момент оба заявителя поддерживают между собой связь. В случае иного развития ситуации органами исполнительной власти подготовлено место для новорожденного в доме ребенка.

Сейчас все зависит от того, что покажет тест ДНК.