Комздрав уточнил, в каких клиниках Санкт-Петербурга делают КТ по полису ОМС

Комздрав напомнил, где можно сделать КТ легких по направлению врача в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комитет по здравоохранению уточнил, где петербуржцы могут сделать бесплатную компьютерную томографию (КТ) по полису ОМС, то есть без какой-либо платы. В первую волну пандемии коронавируса проверить легкие можно было в шести медучреждениях, теперь же их уже девять – шесть частных и три государственных. Но есть важный нюанс – без направления врача в КТ-центре делать нечего.

- Каждый район города привязан к определенному центру КТ. Но самому туда приехать нельзя без направления врача при наличии показаний. Это очень важно отметить. Люди сами не могут явиться в клинику и требовать КТ. При легкой форме томография вообще не рекомендуется и в первые дни болезни ничего не покажет, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Комздрава.

Итак, с 1 мая 2020 года в городе работают три центра КТ – ЛДЦ МИБС на 6-й Советской, д.24-26/19-21; «Центр точной диагностики» и «НМЦ-Томография». С 3 мая к ним добавилась Горполиклиника №106, а с 8-го числа – ЛЦД МИБС на улице Есенина, д.2, корп.3. C 3 июня к медучреждениям подключилась Горбольница Святого Праведного Иоанна Кронштадтского, а с 30 сентября – «Ай-Клиник Петергоф» на базе Николаевской и Покровской больниц, а также СЗГМУ имени Мечникова на Пискаревском проспекте, д.47.