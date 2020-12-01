Теплее не было: Осень в Санкт-Петербурге побила все температурные рекорды

Осень в Санкт-Петербурге оказалась необычайно теплой. Фото: Олег ЗОЛОТО

На календаре зима, но на традиционную зиму она, как водится в Санкт-Петербурге в последние годы, похожа мало.

- Погода пока еще будет "предзимней", - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" главный синоптик города Александр Колесов. - Около нуля градусов и временами небольшой снег. Потом - слабый минус. В целом, меняться что-либо будет мало.

Осень в Санкт-Петербурге в этом году, впрочем, тоже оказалась необычной.

- Она стала самой теплой за весь ряд наблюдений, - говорит Александр Колесов. - Средняя температура составила +9,1 градуса. Это на 0,7 градуса теплее, чем в 1934-м и 1967-м. Тогда средняя температура за сезон была +8,4 градуса.

Свой вклад в рекорд внес даже ноябрь, который вообще-то считается одним из самых мрачных и неприятных месяцев. Но минувший оказался четвертым в ряду самых теплых лет. +3,9 - средняя месячная температура. Теплее был Напомним, рекордным здесь считается 2013-й, который суммарно оказался на полградуса теплее.

Что касается еще одного осеннего показателя - дождливости, то и тут все необычно. В течение осени осадки не превышали нормы в каждом из месяцев, вот и закономерный итог - всего лишь 76% от нее.

- Но все же, это больше чем в самые сухие осенние периоды, - говорит Колесов. - В 2014 году осадков выпало всего 45 % от нормы, в 2018 – 58 %.