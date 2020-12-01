«Он пришел пьяный с подругой и стал дочку драть за волосы»: Мать рассказала, почему гламурная модель зарезала мужа в Петербурге

Мать умоляла свою дочь развестись Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге задержана 25-летняя модель Лилия Судакова. Женщину, которая снималась для обложек глянцевых журналов России, Китая, Японии, Италии, а также являлась лицом модных брендов одежды, подозревают в убийстве 28-летнего супруга Сергея. Известно, что трагедия произошла во время отпуска пары в Северной столицы, куда Лилия и Сергей приехали из подмосковного Серпухова. Все подробности случившегося "КП-Петербург" рассказала мать модели Ирэн Судакова.

- Вы знаете, вот честно: столько чуши пишут про мою дочь, - вздыхает Ирэн. - Он официальный муж был. И да, он алкоголик. Они в браке были 4 года. Познакомились где-то в электричке. Он из Казахстана, высшего образования не имеет. Она у меня была живая и добрая, а он скрытный. Она победительница школьных конкурсов, моя умница. А у него проблемы с общением. Он сам говорил, что он ненавидит людей. Такой высокомерный сноб. При знакомстве он признался, что он алкоголик, что у него мама умерла от цирроза печени. И да, он ее бил. Я была свидетельницей дважды.

Лилия была известной моделью Фото: СОЦСЕТИ

По словам Ирэн Судаковой, Сергей был приятным и умным парнем, но все менялось, стоило ему притронуться к алкоголю.

- Когда он трезвый - он умный, начитанный, интересно рассказывает, грамотная речь. Он завораживал своим умом. В компьютерах разбирался, - признается мать модели. - Но когда пьяный, он вообще ничего не соображает. Перед поездкой в марте в Таиланд он пил до 6 утра. Я в 9 утра захожу к ним, говорю: "У вас автобус до Москвы, собирайтесь". А он на ней прыгнул сверху и душит. Я его оттаскиваю. Дочь ему говорит: "Отдай мне карту и телефон, я одна поеду". В этот момент он снимает с себя абсолютно всю одежду прямо при мне, надевает куртку и голый в тапках уходит на улицу. Он пьяный специально провоцирует людей. Он приезжал ко мне с разбитым лицом после драки.

Незадолго до трагедии Сергей уже устраивал скандал Лилии, свидетелями которого стали друзья пары.

- Они приехали в Санкт-Петербург со своими друзьям, снимали квартиру на две пары, - поясняет Ирэн. - Поэтому есть свидетели, как все произошло. За три дня до этого Сергей пришел пьяный, начал ломать стулья, разбил компьютер - еще сверху прыгнул. Ну, вот синька. Дочка пришла в комнату к друзьям, ее всю трясло. Она постучалась к ним, сказала: "Можно я у вас посижу, Сережа пьяный, я его боюсь". Ее подруга, спросила, как они мне рассказывали: "Почему ты с ним с таким живешь?". Дочка им ответила: "Когда он трезвый, он хороший, мне с ним интересно". Эти отношения "абьюзер и жертва" - самые крепкие, сложно уходить. Хотя я ее умоляла, чтобы она разводилась. Я была свидетелем того, как он ее бьет.

Модель (слева) во время ссоры ударила мужа ножом Фото: СОЦСЕТИ

Трагедия в съемной квартире произошла за день до очередной съемки модели.

- Моя дочь очень скромная, она не красится, не наряжается, не носит украшений. Из-за пандемии вообще работы не было. Она стала заниматься фотографией сама. До этого год Сергей ее обеспечивал, работал маркетологом, - делится Ирэна. - В Петербурге у нее была назначена фотосессия, она веселая порхала. А он пришел в 11 часов. Он был совсем пьяный, прямо вообще. Сказал: "Я был в баре, напился". Привел такую же совершенно пьяную девушку. Дочка сказала: "Вы че сюда пришли?". Девушка, спросила ее: "Ты кто?". Лиля ответила, что официальная жена и ушла в комнату. Он снял обувь и лег в коридоре прямо на пол. Потом встает, запускает эту девицу в комнату и говорит: "Дай моей жене по морде". Моя дочка ничего не сказала, подошла к девушке, спросила: "Ты кушать будешь?". И тот говорит: "Я тоже хочу". Дочка пошла на кухню готовить.

Свидетелями конфликта стали друзья пары, которые были в соседней комнате.

- Ревности не было никакой, - поясняет мать модели. - Свидетель рассказал, что услышал крики на кухне, он выходит и видит, что Сергей бьет дочку по ногам, вцепился ей в волосы, он просто драл ей волосы. Дочка его отталкивает, просит идти спать. Сосед в итоге их разнял и снова лег у себя в комнату. Потом Сергей снова зашел в комнату. Дочка на следственном эксперименте сказала так: "Я стою, режу салат". Он стал ее хватать за волосы, за руки. В этот момент она отмахивалась и случайно воткнула в него нож. Свидетель, когда вышел, сам увидел, как это было. Дочка стояла с ножом и говорила: "Ты хочешь меня убить?!". Ее всю трясло. Та девица в этот момент где-то в комнате вообще лежала. Это было состояние аффекта. Я встречалась с этими соседями потом, они мне сказали: "Как ваша умная девушка жила с таким придурком?". Лиля - жертва, это была самооборона. Это вот такая больная любовь. Она уверенная в себе, не ревновала его. Все получилось случайно, это несчастный случай.

Лилия снималась для модных журналов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Удар пришел в сердце Сергея. По словам модели, она не сразу поняла, что рана смертельная.

- Дочка была совершенно трезвая, - продолжает мать девушки. - Она сначала думала, что это просто порез. Но никто ведь разбираться не будет. У нас самооборона, когда с топором мужик на тебя несется. А то, что он ее бил до этого, что он деспотичный - это никого не волнует. Нюансы никто не учитывает. Она ведь не целилась специально. Случайно задела, он сразу умер. Не знаю, как дочь будет с осознанием того, что она сделала, жить. Она ранимая, это ее доведет. Надеюсь, что есть шансы на условное минимальное наказание. Это все несправедливо.

По словам матери, модель один раз пыталась уйти от своего мужа. Но любовь ее пересилила. Сейчас женщина надеется, что дочери переквалифицируют статью. Пока же уголовное дело возбуждено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть". По ней девушке грозит до 15 лет колонии.