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Петербуржцам показали новый дизайн «Подорожников»

Проездные начнут продавать с нового года
Алина ЧЕМЕРИСАлина ЧЕМЕРИС
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Так будет выглядеть одна из карточек. На ней изображен линкор "Полтава"

Так будет выглядеть одна из карточек. На ней изображен линкор "Полтава"

Петербуржцы отправятся в новый год с новым «Подорожником». Теперь проехать в общественном транспорте можно будет, расплачиваясь картой с изображением дворцов и кораблей. Чтобы рассказать о городе в картинках, художники создали 4 варианта нового проездного.

- Новая серия проездного билета «Подорожник» – еще одна уникальная возможность напомнить всем жителям и гостям Северной столицы о красоте и величии нашего города, - подчеркнул председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Этот дизайн символизирует музейное наследие города

Этот дизайн символизирует музейное наследие города

На первом «Подорожнике» изображены Китайский дворец в Петергофе и Екатерининский дворец в Царском селе. Они напоминают жителям и туристам о том, что Петербург богат царским наследием и музейными ансамблями.

На второй карточке запечатлен линкор «Полтава», который мчится по Неве на всех парусах. Этот дизайн подчеркивает статус Петербурга как морской столицы и рассказывает о важнейшей роли города в становлении русского флота.

Третий «Подорожник» переносит нас в исторический центр и приглашает «прогуляться» мимо старинных фасадов под мягко светящими фонарями. Ну а четвертый вариант проездного рассказывает о том, как стремительно развивается Петербург. На нем изображены уже современные достопримечательности: «Лахта центр», стадион и мост через Петровский фарватер.

"Подорожник", рассказывающий о современном развитии города

"Подорожник", рассказывающий о современном развитии города

Выпустить дизайнерские проездные планируют тиражом 40 тысяч экземпляров – по 10 тысяч с каждой картинкой. Купить стильные «Подорожники» можно будет на станциях метрополитена и в офисах продаж «Организатора перевозок» с 1 января 2021 года.

Уютные улочки и незабываемая атмосфера ночного Петербурга - одна из визитных карточек Северной столицы

Уютные улочки и незабываемая атмосфера ночного Петербурга - одна из визитных карточек Северной столицы

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