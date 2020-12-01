«Карасика - в президенты!»: в Петербурге кот из приюта «вступил» в политическую партию

Своего звездного часа черно-белый Карасик ждал два года Фото: СОЦСЕТИ

Дом черно-белому коту Карасику работники петербургского приюта «Островок» искали с 2018 года. В группе регулярно появлялись посты о том, что очень ласковый и позитивный мальчишка, от которого отказались прежние хозяева, ищет добрые ручки. Но Карасик и представить не мог, какое пушистое будущее ему уготовлено.

Фотографии кота с глубоким взглядом и роскошными усами, заприметили члены молодежного отделения одной из парламентских партий города. Очарованные мурлыкой, они, практически не раздумывая, выписали ему членский билет и сообщили о новом «депутате» с подписчиками в соцсетях. Котик и глазом не успел моргнуть, как стал новой звездой Интернета.

Молодые политики взяли шефство над приютом, где жил Карасик Фото: СОЦСЕТИ

- Взятки за лоббирование законов вискасом? – тут же начали обсуждать назначение жители Северной столицы.

- В штатах же есть коты-мэры. Так что можно и Карасика - в президенты! – подхватил другой интернет-пользователь.

Теперь усатый - член политической партии Фото: СОЦСЕТИ

Как поясняют сами молодые политики, принявшие Карасика в свои ряды, таким образом они хотят привлечь внимание к проблемам животных, оставленных в приютах.