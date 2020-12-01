«Пес уже не вставал»: Домохозяйка из Петербурга перевезла из Осетии умирающую овчарку, фото которой увидела в соцсетях

Макс медленно умирал на улице, а прохожие делали вид, что не замечают несчастного пса.

Глядя на фотографии овчарки по имени Макс, никогда не подумаешь, что еще три месяца назад он не в силах был встать на лапы и тихо умирал на улице. Причем за 2500 км от Петербурга – в Северной Осетии. Но такое расстояние не стало преградой для того, чтобы бездомный пес обрел хозяина в городе на Неве. Домохозяйка Оксана решила во что бы то ни стало забрать собаку себе, увидев его фото в Сети. С «КП-Петербург» она поделилась трогательной историей спасения овчарки.

ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

– Я подписана на многие группы помощи бездомным животным и по возможности иногда помогаю им финансово. Однажды я наткнулась на фото и видео овчарки из Владикавказа. Он лежал с такими несчастными глазами, над ним уже летали мухи. Я пару дней плохо спала, и постоянно возвращалась и возвращалась к этим фотографиям, – рассказала «КП-Петербург» Оксана.

Впервые Оксана увидела Максика в соцсети. Она сразу решила, что должна ему помочь.

Тем временем собаке становилось все хуже, она уже практически перестала вставать. Помогать Максу взялись волонтеры в Осетии. Однако овчарке требовалась серьезная медицинская помощь, а хозяев, которые хотели бы забрать ее к себе, все не находилось.

– Я поняла, что не могу просто так смотреть, не могу забыть о нем. Спросила у мужа: позволь мне помочь, забрать его. Я была уверена, что он скажет, что я сумасшедшая, – улыбается Оксана.

Дело в том, что в семье петербурженки уже есть собака – бигль. И представить в квартире еще одного питомца, да еще и такого большого, было сложно. Однако все домашние, включая двух сыновей Оксаны, поддержали ее решение. Дело осталось за «малым» – каким-то образом перевезти овчарку. Но и тут звезды сошлись: как раз в это время волонтеры организовывали перевозку другой собаки из Осетии к новым хозяевам в Москву. Отправили вместе с ней в путь и Макса. Перевезти животных по маршруту Осетия – Москва – Петербург стоило 40 тысяч рублей – сбор средств взяли на себя волонтеры, и сумма была собрана всем миром за полтора дня.

– Помню, Макса привезли прямо к подъезду. Он был такой худой, еле прыгал на трех лапах, а четвертая была как будто атрофированная, висела, как тряпочка, – вспоминает

У Макса теперь есть не только дом, но и настоящий хвостатый друг.

петербурженка.

НАСТОЯЩИЙ БОЕЦ

Дальше предстояло вести собаку к ветеринарам. И оказалось, что ситуация с лапами куда серьезнее, чем все думали. Это были никакие не переломы или травмы. У овчарки выявили опасную инфекция, которая разрушает суставы. Страшнее, что никаких гарантий, что лапы восстановятся, не давали даже специалисты, но шанс все-таки был. И везучий пес его не упустил!

Максу сделали операцию. Часть средств на нее Оксана нашла сама, а часть помогли собрать неравнодушные люди.

– Я написала пост в соцсети. Никогда в жизни ничего не просила, а тут думаю – если нет, то в любом случае деньги найду. Но я была удивлена, сколько людей откликнулось: помогали и знакомые, и незнакомые. Я написала утром, а уже к вечеру мы собрали больше 50 тысяч, – делится Оксана. – Я очень благодарна всем, кто помог.

Овчарка стала даже улыбаться.

На всех болезненных процедурах Макс показал себя настоящим бойцом. Уже на третий день после операции заявил о себе и встал на все четыре лапы. Сейчас Макс продолжает лечение: уже прошел курс антибиотиков, реабилитацию, массажи на больную лапу. Предстоит вылечить и проблемную переднюю. За три месяца в Петербурге пес окреп, набрал вес и обзавелся настоящими друзьями: с первым питомцем Оксаны они теперь не разлей вода.

– Сейчас я уже вижу, что это совершенно другой пес! Когда его привезли, у него была в глаза такая безнадега, потерянность. А теперь он носится, радуется, – говорит хозяйка собаки.

Но главное, что пес стал доверять людям, хотя и на улице иногда реагирует на компании мужчин – видимо, в прошлой бездомной жизни ему крепко доставалось.

– Еще перед тем, как он приехал, я думала, что помогу ему, вылечу, а потом, может быть, буду искать ему дом и хозяев. А сейчас точно знаю, что не расстанусь с ним. Наверное, так было нужно, чтобы он нашел меня, а я нашла его, – говорит петербурженка.

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