СМИ «похоронили» проректора Национальной школы детекции лжи

Виктория Ларина жива, погибшая оказалась ее полной тезкой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В СМИ пронеслась новость о смерти проректора Национальной школы детекции лжи Виктории Лариной, которая готовила среди прочих и сотрудников спецслужб. По сообщениям прессы, женщина якобы бросила свою элитную иномарку и покончила с собой в одном из отелей Санкт-Петербурга, не оставив при этом предсмертных записок. Высокая должность и специфическая профессия сразу же породили волну слухов и конспирологии в социальных сетях по поводу смерти высокопоставленной москвички. Однако, как выяснила "КП-Петербург", новость оказалась фейком.

- Инцидент произошел 26 ноября в одном из отелей Санкт-Петербурга, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Погибшая действительно была жительницей Москвы, однако она полная тезка указанной женщины.

Сама Виктория Ларина уже тоже опровергла информацию о своей смерти. Проректор школы и жива и не имеет отношения к произошедшей в Санкт-Петербурге трагедии.