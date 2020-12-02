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Актерам Мариинского театра неделю угрожали взрывом и кислотой

Сейчас преступников ищут сотрудники полиции
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИН
Лилия КОЗЛОВА
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Мариинский театр получал угрозы

Мариинский театр получал угрозы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заместитель художественного руководителя Мариинского театра обратился в полицию с заявлением об угрозах, которые получили артисты на протяжении недели. Неизвестные присылали на рабочую почту театра письма, в которых говорилось о готовящихся взрывах в здании. Также преступники обещали облить кислотой сотрудников театра.

- В театр были направлены сотрудники, которые произвели осмотр, - сообщил "КП-Петербург" источник. - Взрывных устройств обнаружено не было.

Эвакуировать театр не стали. Сейчас неизвестных ищут сотрудники полиции.

ЧППроисшествия: ЧП

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