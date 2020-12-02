Ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурга в новогодние праздники 2021: в городе будет закрыт весь общепит и детские кружки

Из-за коронавируса в Санкт-Петербурге с 30 декабря по 3 января будут закрыты все кафе и рестораны. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге введены жесткие ограничения по коронавирусу на новогодние каникулы. Они начнут действовать уже с 30 декабря 2020 года и продлятся до 10 января 2021 года. На такие меры Смольный пошел, исходя из непростой эпидобстановки, которая наблюдается последние недели. Так, согласно распоряжению губернатора Александра Беглова, в Санкт-Петербурге с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года приостанавливается работа общепита - кафе, рестораны, столовые и зоны фуд-корта будут закрыты.

- Также с 25 по 29 декабря 2020 года и с 4 по 10 января 2021 года предприятия общественного питания не смогут принимать посетителей с 19.00 до 6.00, - добавили в Смольном.

Куда серьезнее ограничения ждут культурную сферу. На 12 дней - с 30 декабря по 10 января 2021 года - в Санкт-Петербурге закрываются на карантин все музеи, театры, концертные залы.

КОНКРЕТНО

Что будет закрыто в Санкт-Петербурге в новогодние каникулы?

- аквапарки, океанариумы, любые выставки в торговых центрах (ограничения действуют с 4 декабря 2020 года);

- все мероприятия в культурных учреждениях - детям до 16 лет;

- государственные и частные кружки и секции (допобразование) - (ограничения действуют с 14 декабря по 15 января;

- Ленинградский зоопарк (по 10 января);

- перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам.

ОФИЦИАЛЬНО

Театрам и музеям рекомендовано возвращать полную стоимость билетов лицам старше 65 лет и гражданам, имеющим хронические заболевания, поскольку им необходимо соблюдать режим самоизоляции.

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