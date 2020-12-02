«Наверное, следующий я»: режиссер «Собачьего сердца» Владимир Бортко рассказал о смерти актера Бориса Плотникова

Режиссер Владимир Бортко снял легендарную картину "Собачье сердце" с Борисом Плотниковым в одной из главных ролей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смерть актера Бориса Плотникова, звезды фильмов «Восхождение», «Записки сумасшедшего», «Пушкин.Последняя дуэль» и множества других, стала тяжелым ударом для его родных, близких и коллег. Так, Владимир Бортко, режиссер картины «Собачье сердце», в которой Плотников сыграл, пожалуй, одну из самых ярких своих ролей – доктора Борменталя – рассказал «КП-Санкт-Петербург», что страна лишилась поистине уникального артиста.

- Я могу сказать так – когда мы снимали «Собачье сердце», на роль профессора Преображенского пробовалось множество очень хороших актеров: Юрий Яковлев, Михаил Ульянов, Леонид Броневой и Владислав Стржельчик и другие, - отметил Бортко. – На роль Шарикова мы рассмотрели двенадцать кандидатур. И только на роль Борменталя никто не пробовался – я с самого начала знал, что его должен сыграть Плотников. И ни разу о своем выборе не пожалел.

В "Сбачьем сердце" Борис Плотников сыграл доктора Борменталя - верного соратника и ассистента профессора Преображенского. Фото: кадр из фильма

По словам режиссера, работать с ушедшим актером было одно удовольствие – даже несмотря на то, что в обычной жизни Борис Плотников всегда оставался человеком довольно закрытым. Тем не менее в последние годы они практически не общались.

- Грустно, конечно, все это осознавать, - признается Владимир Бортко. – Судите сами – Женя Евстигнеев и Володя Толоконников (профессор Преображенский и Полиграф Полиграфович Шариков – прим.ред.) умерли, теперь вот Боря. Почти уже все там. Наверное, следующий я. Ну что поделать, все мы смертны.

Напомним, Борис Плотников скончался 2 декабря 2020 года от коронавируса. По словам друзей, он долго медлил с визитом к врачу, а когда все же решился, у него диагностировали поражение 80 % легких. Спасти знаменитого актера не удалось. На момент смерти ему был 71 год.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» выражает искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам Бориса Плотникова.