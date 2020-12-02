Ужесточение ограничений по коронавирусу в Санкт-Петербурге: С 30 декабря по 10 января закроют музеи и театры

Смольный закрыт театры, музеи и рестораны на новогодние праздники в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

COVID-19 полностью украл новогодние праздники. В среду, 2 декабря 2020 года, Смольный ужесточил ограничения по коронавирусу в Санкт-Петербурге, которые начнут действовать уже с 4 декабря. Они коснутся концертов, выставок, мест развлечения. Но самое печальное для горожан - закрытие ресторанов, кафе и баров на новогодние каникулы. "КП-Петербург" подробно рассказывает, что будет запрещено.

НЕТ ТЕАТРАМ, МУЗЕЯМ И КОНЦЕРТАМ

- С 4 декабря в Петербурге закрываются аквапарки и океанариумы, в торговых центрах закроются музеи, выставки и театры. Детям до 16 лет запрещается помещать мероприятия, проводимые театрами, иными организациями исполнительских искусств, - заявили в Смольном.

Также с 4 декабря ужесточаются требования к проведению как в помещениях, так и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Максимально допустимое количество посетителей будет определяться исполнительными органами государственной власти Санкт Петербурга.

Кроме того, отменяется возможность наполняемости концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах свыше 25% для случаев, когда билеты на них были проданы в большем количестве до 18 ноября.

С 14 декабря по 15 января запрещается реализация дополнительных общеразвивающих программ в помещениях как государственных, так и частных организаций дополнительного образования, которые реализуют эти программы.

ЗАПРЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Долгожданные новогодние выходные петербуржцы будут вынуждены провести дома. Тяжелее всем придется владельцам кафе, ресторанов и баров. Так, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита должны быть закрыты с 19:00 до 06:00.

С 30 декабря по 3 января все рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные должны быть полностью закрыты.

Ограничения не коснутся производственных столовых, доставки, обслуживания на вынос, а также работы предприятий общепита на вокзалах, в аэропорту и на заправочных станциях.

Развлечений в длинные новогодние выходные тоже не будет. Смольный запретил с 30 декабря по 10 января ходить в музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, на выставки и концерты.

Также на этот период запрещены любые массовые мероприятия численностью более 50 человек, деятельность в области перевозки пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам. Ленинградский зоопарк тоже обязан закрыться.

В администрации рекомендовали музеям и театрам вернуть билеты всем гражданам старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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