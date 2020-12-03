«Для карьеры многих это чревато»: Михаил Боярский объяснил свой призыв освободить будущих артистов от службы в армии

Михаил Боярский уточнил, кому не стоит служить в армии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главный Д'Артаньян страны Михаил Боярский сделал неожиданное заявление о службе в армии. Народный артист РСФСР уверен, что некоторых будущих артистов необходимо освободить от нее, так как вооруженные силы могут сказаться на их карьере. Однако, по словам актера, это не значит, что другим армия не идет на пользу.

- Я сказал, что положительно отношусь к идеи освободить некоторых артистов от службы в армии, - пояснил "КП-Петербург" Михаил Боярский. - Армия губит профессию многих. Мужикам, которым нужны руки, или кто занимается балетом, - для них маршировать не главное в жизни. Я служил в армии с несколькими артистами: со скрипачами и с балерунами, это сильно подорвало их дальнейшую карьеру. Невозможность тренироваться, репетировать и держать себя в форме - сказывается потом на их профессии. Но я не имел в виду всех артистов, только музыкантов, пианистов, скрипачей, балерунов. Я лично служил - и ничего, многие другие тоже служили. Некоторым это идет на пользу. Но если это касается профессиональных вещей, это чревато последствиями.

Сам Михаил Сергеевич (справа) год отбарабанил на службе Фото: Личный архив героя публикации

По словам Михаила Боярского, для будущих артистов необходимо ввести военную кафедру.

- Раньше были сборы у студентов театральных институтов, они проходили обучение. Надо придумать так, чтобы это (служба в армии) не отражалось на профессии, - пояснил Боярский.

Напомним, ранее Михаил Боярский не раз говорил о пользе армии для формирования характера мужчины. Народный артист был призван в 25 лет, когда работал в Театре имени Ленсовета.

- Режиссер Игорь Владимиров пытался уберечь меня от армии, но ему это не удалось. К счастью, родители в свое время отдали меня в правильную школу, и это очень облегчило мою армейскую жизнь, потому что я сразу попал в оркестр, - рассказывал Михаил Боярский.

Боярский служил в музыкальном взводе 14-го отдельного пулеметно-артиллерийского полка в поселке Черная речка Всеволожского района Ленинградской области. Артист на службе был барабанщиком.