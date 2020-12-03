«На работе пять лет сидела, как мышка»: Кассир автосалона украла 32 млн рублей и сбежала вместе с мужем и 7-летней дочкой

Семья пропала вместе с ребенком Фото: СОЦСЕТИ

Семья Курских (фамилия изменена, - прим. ред.) из Санкт-Петербурга всегда считалась благополучной. Оба супруга с высшим образованием: 32-летняя Мария окончила институт по специальности банковское дело, 37-летний Виктор по образованию педагог. Воспитывали 7-летнего ребенка. На их странице в соцсетях фото с детьми и родителями на даче: баня, шашлыки, отдых на природе. Не богатые, но, как говорят друзья, и не бедствовали. Все было прекрасно до того момента, пока все трое не пропали. Обеспокоенные бабушки с дедушками даже вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь в их квартиру. Но там никого не было. Тогда и выяснилась, что тихая и спокойная Мария провернула дерзкое преступление!

«БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СО ВСЕХ СТОРОН»

- Виктор и Маша познакомились 15 лет назад через Интернет, оба из хороших семей, - рассказала «КП-Петербург» лучшая подруга Марии. – Я Машку знаю с горшка. Она очень тихий, спокойный, толковый и грамотный человек. Витя тоже интеллигентный. Выучился на педагога, но найти работу по профессии не смог. Долго на одном месте не задерживался - характер такой. Но старался, пытался заработать, как мог – чинил машины, например.

Супруги вместе 15 лет Фото: СОЦСЕТИ

Мария всю свою жизнь работала с деньгами. До автосалона трудилась в банке, но 7 лет назад ушла в декрет. Через три года, когда ребенок пошел в детский сад, вернуться обратно по каким-то причинам не смогла. Тогда и решила уйти в другую сферу - устроилась кассиром.

- Машка всегда была на хорошем счету у руководства, - продолжает подруга женщины. – Вы знаете, никогда за ней ничего криминального замечено не было. Очень порядочная и исполнительная. Она в этом автосалоне работала последние пять лет. Семья никогда ни в чем не нуждалась. Бывало, занимали деньги – но всегда отдавали. О каких-то финансовых трудностях не говорили. Да и у их ребенка все было – я крестная их дочери, Машка- крестная моих детей. Я помогала им, а они мне! Им и родители, если нужно было, помогали.

Виктор с Марией внешне тоже не нуждались в деньгах. Глава семейства выгодно поменял свою квартиру. Хватило на новое жилье – свое, не съемное, и поддержанную иномарку – Mercedes-Benz C240.

- Они ездили и заграницу отдыхать, но в последнее время перестали, года три там не были, - продолжают друзья семьи. - Они простые ребята, никогда не было страсти к деньгам, не завидовали никому, сами не кичились достижениями.

Мария своим поступком привела в шок всех близких Фото: СОЦСЕТИ

«ПОГРЯЗЛИ В ДОЛГАХ ПО КРЕДИТАМ»

Но, как оказалось, проблемы с деньгами в семье все-таки были. У Марии две задолженности: на 86 тысяч рублей и 75 тысяч рублей, последняя - за невыплаченный кредит. На Виктора банки тоже подавали в суд, он до сих пор числится в должниках на сумму 49 тысяч рублей, помимо этого на нем еще висят мелкие штрафы. После такого приставы обычно блокируют все карты должника, вычитая по 50 процентов от доходов ежемесячно. Судя по всему, такая нагрузка сильно ударила по семье.

В тоже время сами супруги, видимо, мечтали о хорошей жизни. Мария делилась на своей странице картинками пляжей, на которых семья не была последние три года. Возможно, кредитная кабала и желание отдохнуть и толкнули тихую кассиршу на преступление.

- Мария пришла на работу в выходные, - рассказал «КП-Петербург» источник. – В какое именно время она там была, не смогла сказать даже гендиректор компании. Известно одно, Мария сумела забрать деньги сразу из трех касс. Ее общий куш составил – 32 миллиона рублей!

Мария, по версии следствия, похитила 32 миллиона рублей Фото: СОЦСЕТИ

«ОСТАВИЛИ РЕБЕНКА У БАБУШКИ И ПОШЛИ НА ДЕЛО»

Супруги, как оказалось, продумали все до мелочей. В воскресенье они на время оставили ребенка с бабушкой, а потом приехали за ней.

- Были в хорошем настроении, сказали бабушке, что ребенок пойдет в школу, - делятся близкие Марии. – Бабушка в понедельник должна была его забрать, но в понедельник ребенок в школу не пришел. Учителя стали звонить родителям – Свете и Виктору, но их телефоны были выключены. Все трое пропали.

Кто знает, может, Мария вместе с семьей ушли в далекое плавание Фото: СОЦСЕТИ

Про свои кредиты и проблемы, как оказалось, семья никому не говорила.

- Наверное, у них были тяжелые обстоятельства, - вздыхает близкая подруга Марии. – Мы разговаривали с Машкой за три дня до ее пропажи, она не говорила про свои планы. Про кредиты тоже не упоминала. Их родители сейчас в разбитом состоянии. Они ничего не понимают. Я тоже не могу в это все поверить. Мы ведь знакомы с детства!

Пропавшую с деньгами семью ищут уже три дня. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Присвоение в особо крупном размере». По ней кассиру грозит до 10 лет колонии. Но никаких зацепок у силовиков пока нет.

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