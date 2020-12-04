На Новый год - убытки и банкротства: Владельцы кафе, ресторанов и гостиниц в ужасе от новых коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге

Задача властей простая - сделать так, чтобы на праздники в Санкт-Петербурге не было никаких толп и даже больших компаний. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге – новый виток «коронавирусной» истории. Согласно новым ограничениям, список которых во вторник, 23 декабря, опубликовал Смольный, в городе на Новый год закроется все: от общепита до музеев, театров и концертных залов. С одной стороны, решение оправданное – именно на период праздничных каникул эпидемиологи еще с начала осени смотрели с наибольшей тревогой. Где праздники – там толпы людей, где толпы людей – там новые вспышки инфекции. С другой – бизнес уже рвет на себе волосы и прочит Северной столице волну банкротств и тотальный передел рынка. В непростой ситуации разбиралась «Комсомольская правда».

НИКАКИХ ТУРИСТОВ!

Чтобы понять, отчего предприниматели впадают в глухую тоску, надо сначала разобраться, что вообще представляет собой период новогодних каникул. Тут все просто: именно на праздники приходится традиционный «сенокос» для всей культурно-развлекательной сферы. Так, по словам директора представительства Федерации ресторанов и отельеров в Санкт-Петербурге, Александра Маркова, в спокойные за первую неделю января гостиницы, рестораны и бары, зачастую, собирали столько же прибыли, сколько за несколько месяцев работы в «низкий» сезон. В том числе – за счет туристов.

По словам представителей бизнеса, от толп народа, желающего отдыхать, новые запреты город спасут вряд ли. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Наш город ждал очень много гостей на эти новогодние праздники, - констатирует Марков. – Но теперь, после того, как эти новые ограничения вступят в силу, в городе, по сути, нечего будет делать. Поэтому на предпринимателей уже сейчас обрушился просто шквал звонков с требованиями отменить бронирование номеров в гостиницах и вернуть деньги. Некоторые компании заявляют, что всего за неполные сутки лишились до 90 % потенциальных клиентов.

Здесь, в общем-то, надо отдать должное всей команде Смольного и вице-губернатору Евгению Елину в особенности. Ранее на пресс-конференции, посвященной обсуждению новых запретов, он заявил, что главная цель городской администрации: как раз-таки не допустить большого наплыва туристов. Мало ли откуда они приедут и какую заразу притащат. В этом контексте «затягивание гаек» оправдало себя на все сто процентов – только бизнесу от этого не легче.

- Что же касается самих петербуржцев – мы же видим, что у нас происходило весной-летом, когда точно так же были закрыты рестораны, и действовала обязательная самоизоляция, - отмечает Марков. – Разве кто-то сидел дома? Нет. Все брали какую-то еду на вынос и шли с ней гулять в скверах и сидеть на набережных. И в новогодние каникулы, я уверен, будет так же. То есть, народ просто перестанет концентрироваться в одном месте и начнет концентрироваться с другом.

По словам владельцев баров, те, кто уже ушел в тень, продолжат работать несмотря ни на какие запреты. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МАСШТАБ ПОТЕРЬ

Впрочем, это только полбеды. 3 января рестораны, бары и кафе благополучно откроются, но с оговоркой – работать можно будет только до 19:00. Казалось бы – послабление. Но на деле…

- На деле, во-первых, получается, так что именно на вечернее время приходятся самые прибыльные часы, - отмечает куратор объединения рестораторов улицы Рубинштейна Анжелика Ефремова. – Просто так исторически сложилось, что утром и днем население занимается обыденными делами – работает, гуляет, ходит по магазинам – а уже к вечеру отправляется отдыхать. Поэтому такие ограничения для общепита не то что страшны – я бы сказала, что они супергубительны с учётом последствий от первых ограничительных мер.

Во-вторых, проблема еще и в том, отмечает Ефремова, что пока одни честно выполняют все предписания, неся при этом колоссальные убытки, другие уходят в тень и работают, как ни в чем не бывало. «Комсомолка» уже писала про то, как с наступлением ночи на улице Рубинштейна разворачиваются настоящие партизанские игрища – и эта ситуация, по словам нашей собеседницы, только усугубится.

- Будет так: как только пробьет 19:00, 90% добросовестных заведений закроется, а народ, который хочет отдыхать и развлекаться, никуда не денется, - сокрушается Анжелика Ефремова. – И вместо того, чтобы концентрация посетителей распределилась по разным заведениям с соблюдением всех санитарных норм, толпа сконцентрируется в четырех-пяти точках, где, простите, плевать хотели и на запреты, и на санитарную дистанцию и обработку поверхностей и на все остальное.

С 1 по 3 января в городе не будет работать общепит. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЗАКРОЮТСЯ ДО 80 %

Нелегко придется и музеям. Государственные выживут при любом раскладе, а вот что будет с частными – пока большой вопрос.

- Мы, например, все свои «жировые запасы» уже потратили, - констатирует художник и основатель нескольких частных музеев Алексей Сергиенко. – Судя по всему, те убытки, которые мы понесем за время простоя, будут компенсировать я лично, из своих сбережений. Но нам попроще – у нас нет ни арендной платы, ни кредитов. А вот тем, у кого все это есть, не позавидуешь – не исключено, что среди малых культурных образований начнутся банкротства.

В целом же, по словам представителей культурно-развлекательной отрасли и сферы гостеприимства, новые ограничения будут иметь очень серьезный эффект – вплоть до глобального передела рынка.

- Если говорить о гостиницах, то у нас и без этого ограничения загрузка в этом году была на уровне 20-25 % - при 90-100 % в прошлом году, - отмечает секретарь межотраслевого координационного Совета гостеприимства и услуг. – Теперь она упадет до нуля. И на мой взгляд, нас ждет настоящий коллапс туристической отрасли – начнут разоряться и закрываться отели, рестораны и туристические агентства.

Большие музеи выживут - а вот маленькие сполна ощутят на себе каждый день простоя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, по словам Буйловой, новые ограничения могут ударить и по самому городу. Так, эксперт прогнозирует: лишенные традиционных новогодних развлечений люди отправятся гулять в центр города. Праздник, выпивка, шумные компании, энергия, которую некуда приложить – и на улицах сами собой вырастут горы мусора. А с учетом того, что в центре практически нет общественных туалетов, а кафе и рестораны будут закрыты – еще и чего похуже.

- Одним словом, бизнес понесет колоссальные потери, - констатирует наша собеседница. – Закрыться могут до 80 % организаций – причем в разных сферах, от ресторанов до отелей. И потом начнется тотальный передел рынка – появятся люди с деньгами и начнут скупать убыточные активы.

КОМПЕТЕНТНО

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

- Давайте вспомним азы микробиологии и эпидемиологии. Основное понятие – инфицирующая или заражающая доза. Это количество микробов которые человек должен вдохнуть, съесть, втереть в глаза получить половым путем или через кровь, чтобы заболеть. . Если попадает меньше - человек не заболеет вообще или переболеет в латентной форме. Важно понимать, что ИД - не единичные частицы, их много. Для чумы - десятки, для гриппа - тысячи. Отсюда задача всех защитных мер - чтобы в человека смогло попасть как можно меньше вирусов. Известные меры - разобщить людей, чтобы при дыхании кашле, или разговоре вирусы не долетели до соседних людей. Но этого же можно достичь другим путем - увеличивая мощность вентиляции! Вирусы просто будут улетать в трубу, не достигая высокой концентрации и не превышая ИД. Рестораны, торговые центры, огромные залы под елки-утренники и другие массовые мероприятия можно сделать безопасными, просто увеличив мощность вентиляции. Думаю, к такому подходу весь торговый и развлекательный бизнес отнесется с пониманием и предпримет меры по реализации такого подхода к биобезопасности.

Хотим или не хотим, а Новый год, похоже, придется встречать дома. Вероятно, оно и к лучшему. Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ «ЗА»

Дмитрий Лиознов, инфекционист, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева:

- Нужно понимать, что ситуация в городе сложилась непростая. Мы все помним уроки прошлой весны, мы видим опыт других стран – все это в совокупности и заставляет власти принимать определенные, в том числе непопулярные, меры, которые ведут к снижению заболеваемости. Во время эпидемии наиболее опасны массовые скопления людей – среди них всегда найдутся те, кто пренебрегает санитарной дистанцией, неправильно носит медицинскую маску или не носит ее вообще. И неважно, чем эти скопления вызваны – новогодними праздниками или первомайскими демонстрациями. Сложно оценивать правильность или, наоборот, неправильность предпринимаемых мер – но мы имеем реальную ситуацию и в условиях этой данности вынуждены работать. В конце концов сейчас на кону стоят вопросы здоровья и жизни тысяч людей – и это, я думаю, следует учитывать в первую очередь.