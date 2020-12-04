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Общество

На Новый год - убытки и банкротства: Владельцы кафе, ресторанов и гостиниц в ужасе от новых коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге

Предприниматели говорят, что в городе закроется до 80 % всех культурно-развлекательных заведений. Врачи настаивают: на кону человеческие жизни
Сергей ВОЛЧКОВ
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Задача властей простая - сделать так, чтобы на праздники в Санкт-Петербурге не было никаких толп и даже больших компаний.

Задача властей простая - сделать так, чтобы на праздники в Санкт-Петербурге не было никаких толп и даже больших компаний.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге – новый виток «коронавирусной» истории. Согласно новым ограничениям, список которых во вторник, 23 декабря, опубликовал Смольный, в городе на Новый год закроется все: от общепита до музеев, театров и концертных залов. С одной стороны, решение оправданное – именно на период праздничных каникул эпидемиологи еще с начала осени смотрели с наибольшей тревогой. Где праздники – там толпы людей, где толпы людей – там новые вспышки инфекции. С другой – бизнес уже рвет на себе волосы и прочит Северной столице волну банкротств и тотальный передел рынка. В непростой ситуации разбиралась «Комсомольская правда».

НИКАКИХ ТУРИСТОВ!

Чтобы понять, отчего предприниматели впадают в глухую тоску, надо сначала разобраться, что вообще представляет собой период новогодних каникул. Тут все просто: именно на праздники приходится традиционный «сенокос» для всей культурно-развлекательной сферы. Так, по словам директора представительства Федерации ресторанов и отельеров в Санкт-Петербурге, Александра Маркова, в спокойные за первую неделю января гостиницы, рестораны и бары, зачастую, собирали столько же прибыли, сколько за несколько месяцев работы в «низкий» сезон. В том числе – за счет туристов.

По словам представителей бизнеса, от толп народа, желающего отдыхать, новые запреты город спасут вряд ли.

По словам представителей бизнеса, от толп народа, желающего отдыхать, новые запреты город спасут вряд ли.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Наш город ждал очень много гостей на эти новогодние праздники, - констатирует Марков. – Но теперь, после того, как эти новые ограничения вступят в силу, в городе, по сути, нечего будет делать. Поэтому на предпринимателей уже сейчас обрушился просто шквал звонков с требованиями отменить бронирование номеров в гостиницах и вернуть деньги. Некоторые компании заявляют, что всего за неполные сутки лишились до 90 % потенциальных клиентов.

Здесь, в общем-то, надо отдать должное всей команде Смольного и вице-губернатору Евгению Елину в особенности. Ранее на пресс-конференции, посвященной обсуждению новых запретов, он заявил, что главная цель городской администрации: как раз-таки не допустить большого наплыва туристов. Мало ли откуда они приедут и какую заразу притащат. В этом контексте «затягивание гаек» оправдало себя на все сто процентов – только бизнесу от этого не легче.

- Что же касается самих петербуржцев – мы же видим, что у нас происходило весной-летом, когда точно так же были закрыты рестораны, и действовала обязательная самоизоляция, - отмечает Марков. – Разве кто-то сидел дома? Нет. Все брали какую-то еду на вынос и шли с ней гулять в скверах и сидеть на набережных. И в новогодние каникулы, я уверен, будет так же. То есть, народ просто перестанет концентрироваться в одном месте и начнет концентрироваться с другом.

По словам владельцев баров, те, кто уже ушел в тень, продолжат работать несмотря ни на какие запреты.

По словам владельцев баров, те, кто уже ушел в тень, продолжат работать несмотря ни на какие запреты.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МАСШТАБ ПОТЕРЬ

Впрочем, это только полбеды. 3 января рестораны, бары и кафе благополучно откроются, но с оговоркой – работать можно будет только до 19:00. Казалось бы – послабление. Но на деле…

- На деле, во-первых, получается, так что именно на вечернее время приходятся самые прибыльные часы, - отмечает куратор объединения рестораторов улицы Рубинштейна Анжелика Ефремова. – Просто так исторически сложилось, что утром и днем население занимается обыденными делами – работает, гуляет, ходит по магазинам – а уже к вечеру отправляется отдыхать. Поэтому такие ограничения для общепита не то что страшны – я бы сказала, что они супергубительны с учётом последствий от первых ограничительных мер.

Во-вторых, проблема еще и в том, отмечает Ефремова, что пока одни честно выполняют все предписания, неся при этом колоссальные убытки, другие уходят в тень и работают, как ни в чем не бывало. «Комсомолка» уже писала про то, как с наступлением ночи на улице Рубинштейна разворачиваются настоящие партизанские игрища – и эта ситуация, по словам нашей собеседницы, только усугубится.

- Будет так: как только пробьет 19:00, 90% добросовестных заведений закроется, а народ, который хочет отдыхать и развлекаться, никуда не денется, - сокрушается Анжелика Ефремова. – И вместо того, чтобы концентрация посетителей распределилась по разным заведениям с соблюдением всех санитарных норм, толпа сконцентрируется в четырех-пяти точках, где, простите, плевать хотели и на запреты, и на санитарную дистанцию и обработку поверхностей и на все остальное.

С 1 по 3 января в городе не будет работать общепит.

С 1 по 3 января в городе не будет работать общепит.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЗАКРОЮТСЯ ДО 80 %

Нелегко придется и музеям. Государственные выживут при любом раскладе, а вот что будет с частными – пока большой вопрос.

- Мы, например, все свои «жировые запасы» уже потратили, - констатирует художник и основатель нескольких частных музеев Алексей Сергиенко. – Судя по всему, те убытки, которые мы понесем за время простоя, будут компенсировать я лично, из своих сбережений. Но нам попроще – у нас нет ни арендной платы, ни кредитов. А вот тем, у кого все это есть, не позавидуешь – не исключено, что среди малых культурных образований начнутся банкротства.

В целом же, по словам представителей культурно-развлекательной отрасли и сферы гостеприимства, новые ограничения будут иметь очень серьезный эффект – вплоть до глобального передела рынка.

- Если говорить о гостиницах, то у нас и без этого ограничения загрузка в этом году была на уровне 20-25 % - при 90-100 % в прошлом году, - отмечает секретарь межотраслевого координационного Совета гостеприимства и услуг. – Теперь она упадет до нуля. И на мой взгляд, нас ждет настоящий коллапс туристической отрасли – начнут разоряться и закрываться отели, рестораны и туристические агентства.

Большие музеи выживут - а вот маленькие сполна ощутят на себе каждый день простоя.

Большие музеи выживут - а вот маленькие сполна ощутят на себе каждый день простоя.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, по словам Буйловой, новые ограничения могут ударить и по самому городу. Так, эксперт прогнозирует: лишенные традиционных новогодних развлечений люди отправятся гулять в центр города. Праздник, выпивка, шумные компании, энергия, которую некуда приложить – и на улицах сами собой вырастут горы мусора. А с учетом того, что в центре практически нет общественных туалетов, а кафе и рестораны будут закрыты – еще и чего похуже.

- Одним словом, бизнес понесет колоссальные потери, - констатирует наша собеседница. – Закрыться могут до 80 % организаций – причем в разных сферах, от ресторанов до отелей. И потом начнется тотальный передел рынка – появятся люди с деньгами и начнут скупать убыточные активы.

КОМПЕТЕНТНО

МНЕНИЕ «ПРОТИВ»:

Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям:

- Давайте вспомним азы микробиологии и эпидемиологии. Основное понятие – инфицирующая или заражающая доза. Это количество микробов которые человек должен вдохнуть, съесть, втереть в глаза получить половым путем или через кровь, чтобы заболеть. . Если попадает меньше - человек не заболеет вообще или переболеет в латентной форме. Важно понимать, что ИД - не единичные частицы, их много. Для чумы - десятки, для гриппа - тысячи. Отсюда задача всех защитных мер - чтобы в человека смогло попасть как можно меньше вирусов. Известные меры - разобщить людей, чтобы при дыхании кашле, или разговоре вирусы не долетели до соседних людей. Но этого же можно достичь другим путем - увеличивая мощность вентиляции! Вирусы просто будут улетать в трубу, не достигая высокой концентрации и не превышая ИД. Рестораны, торговые центры, огромные залы под елки-утренники и другие массовые мероприятия можно сделать безопасными, просто увеличив мощность вентиляции. Думаю, к такому подходу весь торговый и развлекательный бизнес отнесется с пониманием и предпримет меры по реализации такого подхода к биобезопасности.

Хотим или не хотим, а Новый год, похоже, придется встречать дома. Вероятно, оно и к лучшему.

Хотим или не хотим, а Новый год, похоже, придется встречать дома. Вероятно, оно и к лучшему.

Фото: Олег ЗОЛОТО

МНЕНИЕ «ЗА»

Дмитрий Лиознов, инфекционист, исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева:

- Нужно понимать, что ситуация в городе сложилась непростая. Мы все помним уроки прошлой весны, мы видим опыт других стран – все это в совокупности и заставляет власти принимать определенные, в том числе непопулярные, меры, которые ведут к снижению заболеваемости. Во время эпидемии наиболее опасны массовые скопления людей – среди них всегда найдутся те, кто пренебрегает санитарной дистанцией, неправильно носит медицинскую маску или не носит ее вообще. И неважно, чем эти скопления вызваны – новогодними праздниками или первомайскими демонстрациями. Сложно оценивать правильность или, наоборот, неправильность предпринимаемых мер – но мы имеем реальную ситуацию и в условиях этой данности вынуждены работать. В конце концов сейчас на кону стоят вопросы здоровья и жизни тысяч людей – и это, я думаю, следует учитывать в первую очередь.

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий

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