Эксперименты с евгеникой в СССР: «Матери будут горды принять плазму Ленина и дать обществу идеального ребенка»

Сейчас евгеники, конечно, не существует. А пришедшая ей на смену наука генетика уже не занимается попытками создать идеального человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Слово «евгеника» (мероприятия, направленные на улучшение наследственных характеристик человека, - прим.ред.) в наши дни прочно ассоциируется с чем-то неприглядным, постыдным и темным. Отчасти за это стоит «поблагодарить» медицинских деятелей нацистской Германии, которые взяли строго научные идеи и обернули их в оболочку чудовищных преступлений: от «Программы Т-4», предполагавшей умертвлять людей с психическими отклонениями и хроническими заболеваниями, до «окончательного решения еврейского вопроса». Между тем еще до войны идеи евгеники пользовались большой популярностью – а в раннем СССР и вовсе цвели бурным цветом. Рассказываем, как советские ученые пытались создать своего «сверхчеловека», и что из этого вышло.

Молодой СССР увлеченно экспериментировал с политикой, общественным строем - и в том числе с наукой. Фото: Википедия. Общественное достояние

«ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ ПЛОХО РАЗМНОЖАЮТСЯ»

- Строго говоря, евгеника была наукой, рожденной прежде положенного ей срока, - отмечает доктор биологических наук, академик РАН Сергей Инге-Вечтомов. – То есть, общие идеи и представления о механизмах наследственности и изменчивости были более-менее сформулированы, а вот материальная и научная база – еще нет.

В итоге в СССР в 1920-е – 1930-е годы евгеника как бы разделилась на два потока – «медицинскую» и «социальную». И если поборники первой предлагали сосредоточиться на глубоком изучении предмета, то последователи второй повернули свои усилия к совсем другой цели – созданию «идеального советского человека».

Евгеника была распространена не только в СССР. В США, штат Орегон, например, проводили конкурс "Лучший ребенок". Его целью было не только определить самого красивого и здорового малыша, но и заставить людей тщательнее выбирать партнеров. Фото: Википедия

- Специалисты были убеждены, что если какой-то гражданин отличается умом и способностями, если он смог добиться в жизни каких-то высот – то и дети его, скорее всего, будут такими же, - продолжает Инге-Вечтомов. - Вот в этом направлении и предлагалось работать.

Работа эта сводилась, по сути, к тому, чтобы контролировать, кто и с кем может «скрещиваться», а кто – нет.

- Звучали призывы, к примеру, ограничить возможность вступать в брак и заводить потомство для людей, у которых есть какие-то тяжелые врожденные заболевания и отклонения, - говорит академик. – А вот примерных, «правильных» представителей советского общества, наоборот, предлагалось всячески стимулировать к созданию семьи и рождению детей. На обсуждениях вопроса в то время однажды даже прозвучала такая огорчительная фраза: «Смотрите-ка, что-то у нас талантливые люди в Союзе плохо размножаются».

«ЖЕНЩИНЫ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ПРИНЯТЬ ГЕНЫ ЛЕНИНА И ДАРВИНА»

А кое-кто пошел и дальше. Так, американский генетик Герман Меллер, работавший в 1933-1940-х годах в Академии наук СССР, как сообщают исследователи, однажды направил Сталину письмо, в котором предложил осеменять здоровых женщин спермой выдающихся доноров.

«Многие матери завтрашнего дня, освобожденные от оков религиозных предрассудков, будут горды смешать свою плазму с плазмой Ленина или Дарвина (судя по всему, имелись в виду потомки и идеологически «выверенные» кандидаты – подробностей история не сохранила – прим.ред.) и дать обществу ребенка, наследующего их биологические качества», - отмечал Меллер. Примечательно, что примерно в то же время у себя на Родине, в США, он предлагал создать государственную программу, по которой наиболее представительным людям с выдающимися талантами выплачивалась бы особая стипендия за вступление в брак.

Генетик Герман Меллер предлагал Сталину оплодотворять женщин спермой только проверенных и достойных мужчин. Фото: Википедия. Общественное достояние

Уже в наше время исследования советских ученых в области евгеники породили множество слухов и невероятных историй – от подготовки массовой принудительной стерилизации для людей с врожденными отклонениями до организации специальных приютов и пансионов, где выращивались бы идеологически выверенные, заведомо талантливые и перспективные «товарищи». Специалисты, впрочем, заявляют: все это не более чем утка. Новорожденной, можно сказать, власти в то время было не до того – тут бы сначала старый народ на новые рельсы перегнать, а потом уже заниматься выращиванием нового.

Так и случилось - шум вокруг создания советского «хомо креатора» или «человека созидающего» продлился недолго. Достаточно быстро евгеника перетекла в чисто «социальную плоскость» - и не в последнюю очередь благодаря трудам выдающегося ленинградского ученого и основателя первой в СССР кафедры генетики Юрия Филипченко. В конце 1920-х он опубликовал труд «Пути улучшения человеческого рода», в котором решительно осудил «ограничительную» евгенику и предложил взамен нее совершенно новую стратегию – «поощрительную».

- По словам Филипченко, чем больше некая социальная группа – тем выше шанс, что в ней возникнут люди с необходимыми стране и миру качествами, - отмечает кандидат биологических наук, доцент кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Елена Голубкова. - Значит, нужно не запрещать, а стимулировать – делать так, чтобы люди охотнее вступали в брак и рожали как можно больше детей. В идеале – троих или четверых. Именно тогда, отмечал ученый, количество людей в нужной нам группе будет прирастать.

«Два ребенка в семье - есть именно то, что встречается наиболее часто теперь в нашем наиболее одаренном и культурном слое и с чем особенно решительно государства должно бороться, поскольку дело идет о нашей старой интеллигенции и особенно о нарождающейся в настоящее время у нас новой, которая формируется из наиболее талантливых и ярких представителей рабочих классов, - писал Филипченко. - Было бы особенно нежелательно, чтобы эта новая интеллигенция переняла от старой, кроме многого другого, и эту систему двух детей, к которой наша прежняя интеллигенция - увы! - уже пришла. Очевидно, обязанностью государства является попечение не только о всех детях своих сограждан, но особенное внимательное отношение к третьему и четвертому ребенку каждой семьи».

Ленинградский ученый Юрий Филипченко сдвинул идеи евгеники с создания новой расы на улучшение условий жизни для уже существующей. Фото: Википедия. Общественное достояние

ПУТЬ К ЗАБВЕНИЮ

За третьего и четвертого ребенка ученый предлагал выдавать премии – причем тем больше, чем выше была «евгеническая ценность» социальной группы, в которой этот ребенок родился. А кроме того – развивать и популяризировать «половую гигиену», учить юных девушек, что материнство – главная цель в жизни и вообще всеми возможными способами поддерживать институт семьи.

- Впоследствии Филипченко пришел к выводу, что наследственность не так важна, как условия, в которых живет человек, - продолжает Голубкова. – И что «гены одаренности» на самом деле равномерно распространены среди всего населения. А все ограничения – чисто социальные. И вот как раз на эту идею, в отличие от всех прочих, советская власть откликнулась. Бесплатное образование, развитие творчества, технического интереса у молодежи - все это тоже так или иначе работало на создание нового советского человека, а значит, в какой-то степени перекликалось с евгеникой.

Как бы то ни было, развитие генетики как науки в СССР прервали сначала Большой террор 1937-1938 годов, а потом Великая Отечественная война. На долгие годы труды и идеи ученых были забыты, а сами они – кто расстрелял, кто сослан, кто погублен в тюрьмах и лагерях. Восстанавливаться эта отрасль науки начала лишь в 1960-х – но это уже совсем другая история.

Идеи "социальной евгеники" в СССР продолжились в виде политики по здоровью родителей и детей. Фото: Википедия. Общественное достояние

МНЕНИЕ

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Егор ПРОХОРЧУК, профессор кафедры биотехнологии МГУ имени Ломоносова:

- Такого понятия, как «евгеника», в современном научном дискурсе уже не существует. А современная генетика, конечно, уже не ставит перед собой цели создать сверхчеловека. Сегодня ученых больше интересуют медицинские аспекты. Приведу пример: у детей встречаются генетические заболевания, которые очень сложно – а, зачастую, и вовсе невозможно - лечить. Они получаются следующим образом – родители детей сами не болеют, но являются носителями поврежденных генов. Если мужчина и женщина, у которых есть такой «поврежденный» ген, являются родителями, то у их ребенка с высокой вероятностью будет генетическое заболевание. И если бы родители знали, что у них есть в геноме такие «поврежденные гены», они могли бы это предусмотреть – подумать, стоит ли им вообще вступать в брак или по крайней мере воспользоваться какими-то репродуктивными технологиями, чтобы ребенок родился без аномалий. Я, например, знаю, носителем каких «поврежденных» генов является моя дочь. Когда у нее появится молодой человек, я тоже буду ему советовать, разумеется, определить присутствие в его геноме «поврежденных» генов. И если какие-эти гены совпадут, то это станет для этой пары предупреждением, и они смогут заранее принять какое-то решение относительно своего будущего и будущего своих детей. Вот это направление очень важно и перспективно и показывает, как генетика может повлиять на повседневную жизнь современных людей.

КСТАТИ

По словам ученых, проверить у себя наличие «дефектных» генов сегодня может практически любой желающий. Такую услугу предоставляют некоторые частные медицинские центры. Анализ проводится по крови, его стоимость – от 15 000 до 20 000 рублей.