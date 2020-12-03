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Общество

Связь есть: Петербургские ученые выяснили, как и кого защищает от коронавируса «советская» прививка БЦЖ

По словам специалистов, прививка тренирует иммунитет. Правда, чтобы добиться эффекта, нужно соблюсти одно условие
Сергей ВОЛЧКОВ
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По словам петербургских ученых, против коронавируса может помогать обыкновенная прививка БЦЖ.

По словам петербургских ученых, против коронавируса может помогать обыкновенная прививка БЦЖ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские ученые опубликовали интересные сведения: оказывается, облегчить течение COVID-19 способна всем хорошо известная противотуберкулезная вакцина – она же БЦЖ. Та самая, после введения которой в предплечье остается маленький круглый шрамик. Как работает неожиданная связь между SARS-CoV-2 и БЦЖ, и что это значит для мировой науки – выясняла «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

- Для начала хочу уточнить – никакого «открытия» мы не сделали, - отмечает заместитель руководителя лаборатории мозаики аутоиммунитета, заведующий кафедрой патологии СПбГУ Леонид Павлович Чурилов. – Мы лишь проанализировали находившиеся в открытых источниках данные по заболеваемости COVID-19 в разных странах - около 100 публикаций - и сделали выводы. Приятно, впрочем, что эта работа нашей молодежи – студентки шестого курса и двух молодых врачей.

Как правило, БЦЖ ставят совсем маленьким детям. И прививка годами тренирует их иммунитет.

Как правило, БЦЖ ставят совсем маленьким детям. И прививка годами тренирует их иммунитет.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выводы же, продолжает ученый, получились следующими: оказалось, что волны заболеваемости и смертности от COVID-19 в разных странах во многом зависят от особенностей практиковавшихся там национальных календарей прививок. И в первую очередь – от вакцинации так называемыми бациллами Кальметта-Герена, которые сокращенно и называются БЦЖ. В частности, оказалось, что в странах, где в течение длительного времени практиковали и практикуют обязательную вакцинацию и даже ревакцинации (то есть, повторное введение вакцины), обнаружился самый низкий процент и заболеваний и смертей. Да и сама эпидемия развивалась там медленнее. Хотя далеко не все эти страны обладают мощной и развитой медициной – речь, в частности, идет о некоторых странах Азии и Африки, ряде стран Восточной Европы, республиках бывшего СССР и Финляндии.

- Тут, наверное, надо отдельно остановиться на том, что это за вакцина такая, и какими свойствами она обладает, - объясняет Леонид Чурилов. – БЦЖ – живая вакцина. То есть, в ней содержится натуральный, активный, но ослабленный патоген, с которым организм учится бороться. Все наиболее успешные и эффективные вакцины в мировой истории – именно живые. Потому что иммунная система по-разному отвечает на антигены, пришедшие изнутри клетки и захваченные ею из околоклеточного пространства. Если живой возбудитель какое-то время побыл в клетках — активно включаются обе формы иммунитета — и зависящая от антител, и зависящая от клеток — Т-лимфоцитов. А вот если лишь захваченные клеткой мертвые возбудители и их фрагменты попали в клетки иммунной системы из околоклеточного пространства — активно работает только одна «рука» из двух — антитела. Двумя руками бороться лучше, чем одной. И не против любых инфекций одних только антител будет достаточно. Против туберкулеза и вирусов нужны обе «руки».

В странах, где БЦЖ прививались регулярно, смертность и заболеваемость росли не так быстро.

В странах, где БЦЖ прививались регулярно, смертность и заболеваемость росли не так быстро.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Далее – за время изучения и применения вакцины БЦЖ (а период это долгий – впервые у человека она была применена еще в 1921 году) вскрылось множество ее удивительных качеств.

- Оказалось, к примеру, что некоторые ее компоненты способны оказывать неспецифическое, усиливающее действие на иммунитет к другим заболеваниям, - продолжает ученый. – Даже не родственным. В частности, БЦЖ способна снижать вероятность развития и облегчать течение лепры, язвы Бурули, желтой лихорадки – ее вообще вызывает не бактерия, а вирус – а также повышает устойчивость к некоторым вирусным респираторным заболеваниям. Ее даже применяли для повышения противоопухолевого иммунитета – БЦЖ, например, рекомендовано использовать при раке мочевого пузыря.

Разгадка тут, объясняет Чурилов, следующая: поскольку вакцина вводится в раннем возрасте, ее бактерии живут в симбиозе с клетками формирующейся иммунной системы, и как бы «тренируют» ее на протяжении нескольких лет. В результате «она «учится» давать более быстрые и эффективные ответы не только на бациллы Кальметта-Герена, но и на другие бактерии и вирусы.

Бежать в больницу и требовать себе прививку не нужно - сделанная в зрелом возрасте, она, скорее всего, не окажет никакого эффекта.

Бежать в больницу и требовать себе прививку не нужно - сделанная в зрелом возрасте, она, скорее всего, не окажет никакого эффекта.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Наконец, совсем недавно появились данные о том, что у белков этих микобактерий и нового коронавируса SARS-CoV-2 есть общие пептиды, - заключает ученый. – А это значит, что, теоретически, антитела, которые выработаны против одного белка, способны работать и против другого белка. Это называется «антигенный перекрест».

Впрочем, бежать ставить себе эту прививку, чтобы защититься от COVID-19, не стоит – по словам Чурилова, это может оказать заметный эффект лишь в том случае, если ввести БЦЖ новорождённому ребенку, у которого еще недостаточно развита собственная иммунная система. Меньший эффект может проявиться, если человек когда-то уже вакцинировался, а потом проходил ревакцинацию. И, наконец, с большой долей вероятности, практически ничего не произойдет, если прививка БЦЖ, которую вы себе введете уже в зрелом возрасте, станет в вашей жизни первой.

Тем временем в Санкт-Петербург доставили еще одну партию вакцины от коронавируса.

Тем временем в Санкт-Петербург доставили еще одну партию вакцины от коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН

- Можно сказать, что анализ имеющихся данных о связи практики применения БЦЖ в разных странах и эпидемиологии новой коронавирусной инфекции показывает, что такая связь есть, - констатирует наш собеседник. – Таким образом, во-первых, мы еще раз подтвердили, что политике нельзя вмешиваться в медицину – ведь вакцина БЦЖ не использовалась достаточно широко в целом ряде стран из-за ошибок в исследованиях и разного рода политических моментов. И во-вторых – вспомните, что мы говорили об эффективности живой вакцины. Очень важно, что в России сегодня создаются разные вакцины от новой коронавирусной инфекции, основанных на различных принципах. Разным индивидам, в силу их особенностей, могут лучше подходить разные вакцины. Так как первая зарегистрированная вакцина — именно живая — вызывают доверие сообщения о ее высокой эффективности.

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