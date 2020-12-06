Little big – 10 млн, Розенбаум – 4,5 млн: Сколько звезды просят за новогодние корпоративs и какими они будут в условиях коронавируса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за бушующего коронавируса власти пошли на вынужденные меры и в конце октября ограничили работу ресторанов и кафе до 23 часов. Никаких снисхождений не предвидится и в новогоднюю ночь. Соответственно, ночных гуляний, посиделок до самого утра, шоу-программ не предвидится.

Пострадали от пандемии и запретных мер, введенных в городе, и корпоративы. То, чего с нетерпением ждут целый год. Помимо ограничений на работу заведений по времени, особые условия и по количеству гостей: в Петербурге нельзя проводить мероприятия с численностью более 50 человек, как в помещениях, так и на открытом воздухе. Какими будут в новых условиях новогодние корпоративы в Северной столице и сколько в этом году звезды просят за свое выступление – выясняла «Комсомолка».

КРУПНЫЕ КОМПАНИИ ПЕРЕНОСЯТ КОРПОРАТИВЫ

- Говорить сейчас о том, что в городе устраивают корпоративные мероприятия, это абсолютная ложь. Все крупные заказчики в этом году никакие новогодние проекты не проводят офлайн. За нашу организацию могу точно ручаться. Так как мы не имеем права подставить своего заказчика и клиента, - рассказывает «КП в Петербурге» режиссер и креативный директор агентства V-EVENTS Вахтанг Вахтангишвили.

Это одна из самых крупных компаний Петербурга, которая занимается организацией ивентов. Работают они исключительно с крупным бизнесом по всей России, а до пандемии – и за рубежом.

-У нас в декабре должно было пройти 6 крупных мероприятий от 500 человек и выше, которые пришлось перенести на весну 2021 года. Понятно, что с изменением концепции. Ведь праздновать Новый год в это время уже странно, - поясняет он.

По словам Вахтанга, запросы петербургских заказчиков ничем не отличается от московских: серьезный клиент хочет видеть перед собой артистов первого эшелона.

- Самые популярные в последние годы – Светлана Лобода, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Дима Билан. А также группы А-Студио, БИ-2. Это те, кто из года в год разрываются между Москвой и Петербургом, - подчеркивает собеседник. - Раньше были очень востребованы Эдуард Хиль и Людмила Сенчина. Это такие артисты, которые находились вне времени и пространства. Открытие этого года –Zivert. У нее нет ни одной свободной даты в декабре.

Светлана Лобода - в числе самых востребованных артистов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Но многие, как объясняет креативный директор агентства V-EVENTS, хотят сейчас чего-то нового, так как практически всех знаменитостей уже слышали и не один раз. Поэтому последнее время все большую популярность набирают яркие и красочные шоу, которое ставятся с нуля специально для гостей. А уже в финале выступает 1-2 хедлайнера.

Ограничения на проведение корпоративов для многих из ивент-индустрии воспринимаются странно, так как любое профессиональное агентство, по словам Вахтанга, может выполнить все требования Роспотребнадзора.

-У нас проходили мероприятия, на которых мы устанавливали на входе в здание специальный дезинфицирующий туннель. Таких нет ни в одном ТЦ Санкт-Петербурга, ни даже в госучреждениях. Оснащали зал кварцевыми лампами, раздавали каждому гостю маску. Везде стояли санитайзеры, - замечает он.

Поводить в онлайн-формате новогодние корпоративы, по мнению специалиста, бесполезно и неоправданно.

- 90% наших клиентов не хотят уходить в онлайн. Это пустая трата денег, – уверяет Вахтанг Вахтангашвили. – А организовать такое мероприятие входит намного дороже. Нужно, плюс ко всему, арендовать телевизионное оборудование, камеры, передвижные ТВ-станции и т.д. А у нас и так бюджет ивентов за 15 миллионов рублей и выше.

ЗАГОРОДНЫЕ ВЕЧЕРИНКИ

Поэтому звезды в этом году стали больше работать на закрытых частных мероприятиях, где собирается по 30-40 человек. Таких заказов, по словам основателя ивент-агенства Private Case Павла Воронцова, достаточно. Особенно у артистов, которые работают с небольшим бюджетом.

- Кто наиболее желанный звездный гость на корпоративе?

- В Петербурге всегда любят выступления украинского певца Михаила Бублика. И мы успели организовать в этом году его концерт на одном из частных мероприятий. Часто просят Сергея Мазаева и группу «Моральный кодекс», Иванушки International, Веру Брежневу и Валерия Меладзе. Ну и, конечно же, Игоря Корнелюка. Он – это спасение для всех.

Рокер с большой сценой официально завязал, но все еще не прочь выступать на малых Фото: Артем КИЛЬКИН

- Какой спрос сейчас на рэперов?

- У нас таких запросов никогда не было.

- А на комиков?

- Сейчас они популярны. Того же Дмитрия Хрусталева любят. Нам удавалось с ним несколько раз работать в Новый год. У нас два раза просили Михаила Шаца, но не срослось технически. Про Урганта не знаю – дорого стоит. Каждый год есть спрос на Comedy club Production. В этом, например, у нас были запросы на Женю Синякова и на Андрея Бебуришвили. Знаю, что заказывают Стаса Старовойтова и Дмитрия Романова. Того же Илью Соболева.

- Кто востребован из звезд 90-ых?

- Татьяна Буланова часто выступает, Александра Розенбаума запрашивают, но мы с ним ни разу не работали.

- Группу «Ленинград», несмотря на их распад, можно заказать?

- Мы выходили на них в апреле. Тогда можно было. Но не знаю, в каком составе они сейчас работают.

- Как изменились цены на выступления: упали или поднялись?

- Артисты разделились на две категории. Одни предлагают адекватную цену и даже идут навстречу, снижая стоимость на 15-20%. Вторые поднимают, объясняя это тем, что потеряли работу из-за пандемии, поэтому должны компенсировать свои потери на корпоративах.

- Как вообще изменилась ситуация в сравнении с прошлым годом.

- Все идет к тому, что вообще ничего не будет происходить в живом виде. Ну и потребность в артистах сократилась.

КОНКРЕТНО

СКОЛЬКО СТОИТ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЗВЕЗД

До 1 млн.

Выступление Игоря Корнелюка на новогоднем корпоративе обойдется в 150 тысяч рублей (оплата по безналу - плюс 10%). Если своя техника, то еще 25 тысяч рублей. Выступление Юлии Коган под минус в предновогоднюю ночь - 170 тысяч рублей, с группой выйдет дороже - 250 000 тысяч рублей. В сам Новый год - 200 тысяч рублей и 300 тысяч рублей с группой.

Алиса Вокс берет за свои корпоративы от 450 до 700 тысяч рублей. Продолжительность 45 минут. Степан Марсель просит за выступление 400 тысяч рублей. В саму новогоднюю ночь в два раза больше.

От 1 млн. до 3 млн.

У Дениса Клявера нет привязки к датам. Его выступление стоит 1 млн. рублей (оплата по безналу плюс 6%). Часовой концерт Стаса Пьехи обойдется после 20 декабря (в будние дни) в 1,5 млн. рублей, а в Новый год - 2 млн. рублей ( оплата по безналу плюс 6%). Группа IOWA после 25-ого числа за 45-50 минут берет 1,5 млн. рублей. В саму новогоднюю ночь - 3 млн. рублей.

Свыше 3 млн.

Александр Розенбаум просит 4,5 млн. рублей. Группа LITTLE BIG 30 декабря готова выступить за 8 млн. рублей ( плюс 10%, если по безналу). А 31 декабря за 10 млн. рублей (плюс 10%, если по безналу). Сергей Шнуров приедет на корпоратив, если ему заплатят 11,5 млн. рублей.