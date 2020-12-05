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Общество

Парящий над пробками: Петербуржцы превратили обычные «Жигули» в трансформер на 10 колесах

За необычное изобретение инженеры стали рекордсменами России
Полина ШАНДРАК
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Поистине король дорог!

Поистине король дорог!

Инженеры из Петербурга придумали, как дать вторую жизнь «Жигули», которая была популярна в советское время. Из автомобиля ВАЗ-2107 они сделали ультрамодную конструкцию. Благодаря трехметровой высоте, «Бигжига», так ее прозвали создатели, способна легко миновать пробки и заторы.

- У нас есть Youtube-канал, где мы рассказываем, как правильно устанавливать запчасти своими руками. Последнее время очень часто обсуждали с ребятами, что в городе постоянно пробки. А потом наткнулись на видео, которое было снято в Америке, как специальные механизмы приподнимают кузов Джипа на высоту почти в 3 метра, позволяя, тем самым, беспрепятственно объехать дорожную пробку. Загорелись идеей и решили сделать что-то аналогичное у нас, - рассказал «КП-Петербург» руководитель проекта «Бигжига» Сергей Коряпин.

Такому транспортному средству никакие пробки не страшны.

Такому транспортному средству никакие пробки не страшны.

Чтобы поднять авто на высоту, соорудили специальный металлический каркас. Работали над изобретением в 10 рук.

- Сзади установили по четыре колеса с двух сторон. Они через один крутятся в разные стороны: первые - назад, вторые – вперед и так дальше. Это сделано для того, чтобы машина плавно стартовала. Иначе она может перевернуться, - отмечает петербуржец. - Спереди – по одному колесу. Делали так, чтобы они могли при повороте руля крутиться в разные стороны.

По словам Сергея, за 1,5 недели они полностью собрали и покрасили конструкцию. На все ушло 125 тысяч рублей, из которых только одна «Жигули» обошлась в 35 тысяч рублей.

Чтобы поднять авто, соорудили специальный металлический каркас.

Чтобы поднять авто, соорудили специальный металлический каркас.

Несколько дней команда тестировала свое изобретение: проезжали над машинами, смотрели, чтобы ничего и негде не отвалилось. Когда убедились в том, что все получилось, решили поставить рекорд России.

- И не один, а целых два! – с гордостью говорит Сергей Коряпин. - Наша трехметровая «Бигжига» теперь самая высокая «Жигули» с измененной конструкцией, а также ВАЗ, который проехал над наибольшим количеством автомобилей за 1 час. Результат – 32 автомобиля.

Трехметровая Бигжига - самая высокая «Жигули» с измененной конструкцией.

Трехметровая Бигжига - самая высокая «Жигули» с измененной конструкцией.

Но не все в изобретении так идеально, как хотелось бы. Скорость у авто пока небольшая – 5-6 км в час. А залезть в машину и вылезти из нее – целый квест. Для этого нужно подставить стремянку. Можно еще через заднее сидение. Только подниматься и спускаться придется по колесам. Но это не совсем удобно. Да и после того, как машина подросла, видимость из окна ухудшилась. И перегреваться она стала сильнее. Поэтому ребятам есть еще над чем работать, чтобы усовершенствовать свою Бижигу. Этим они и собираются заняться в ближайшее время.

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