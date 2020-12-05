Парящий над пробками: Петербуржцы превратили обычные «Жигули» в трансформер на 10 колесах

Поистине король дорог!

Инженеры из Петербурга придумали, как дать вторую жизнь «Жигули», которая была популярна в советское время. Из автомобиля ВАЗ-2107 они сделали ультрамодную конструкцию. Благодаря трехметровой высоте, «Бигжига», так ее прозвали создатели, способна легко миновать пробки и заторы.

- У нас есть Youtube-канал, где мы рассказываем, как правильно устанавливать запчасти своими руками. Последнее время очень часто обсуждали с ребятами, что в городе постоянно пробки. А потом наткнулись на видео, которое было снято в Америке, как специальные механизмы приподнимают кузов Джипа на высоту почти в 3 метра, позволяя, тем самым, беспрепятственно объехать дорожную пробку. Загорелись идеей и решили сделать что-то аналогичное у нас, - рассказал «КП-Петербург» руководитель проекта «Бигжига» Сергей Коряпин.

Такому транспортному средству никакие пробки не страшны.

Чтобы поднять авто на высоту, соорудили специальный металлический каркас. Работали над изобретением в 10 рук.

- Сзади установили по четыре колеса с двух сторон. Они через один крутятся в разные стороны: первые - назад, вторые – вперед и так дальше. Это сделано для того, чтобы машина плавно стартовала. Иначе она может перевернуться, - отмечает петербуржец. - Спереди – по одному колесу. Делали так, чтобы они могли при повороте руля крутиться в разные стороны.

По словам Сергея, за 1,5 недели они полностью собрали и покрасили конструкцию. На все ушло 125 тысяч рублей, из которых только одна «Жигули» обошлась в 35 тысяч рублей.

Чтобы поднять авто, соорудили специальный металлический каркас.

Несколько дней команда тестировала свое изобретение: проезжали над машинами, смотрели, чтобы ничего и негде не отвалилось. Когда убедились в том, что все получилось, решили поставить рекорд России.

- И не один, а целых два! – с гордостью говорит Сергей Коряпин. - Наша трехметровая «Бигжига» теперь самая высокая «Жигули» с измененной конструкцией, а также ВАЗ, который проехал над наибольшим количеством автомобилей за 1 час. Результат – 32 автомобиля.

Трехметровая Бигжига - самая высокая «Жигули» с измененной конструкцией.

Но не все в изобретении так идеально, как хотелось бы. Скорость у авто пока небольшая – 5-6 км в час. А залезть в машину и вылезти из нее – целый квест. Для этого нужно подставить стремянку. Можно еще через заднее сидение. Только подниматься и спускаться придется по колесам. Но это не совсем удобно. Да и после того, как машина подросла, видимость из окна ухудшилась. И перегреваться она стала сильнее. Поэтому ребятам есть еще над чем работать, чтобы усовершенствовать свою Бижигу. Этим они и собираются заняться в ближайшее время.