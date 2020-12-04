«Маски надевать - только волшебство портить»: Детишек из Петербурга в этом году поздравит Дед Мороз с антителами

дед Мороз Алексей переболел "короной" полтора месяца назад. Сейчас он здоров и готов дарить петербуржцам праздник Фото: СОЦСЕТИ

Злой коронавирус сумел спутать даже сказочные планы, и теперь петербуржцы остались без корпоративов и новогодних елок. Приуныли и Деды Морозы, которым в этом сезоне приходится куковать без праздничной халтуры. Однако самым находчивым спешат на помощь старая добрая смекалка и клиентолюбие. Встречайте, в левом углу ринга беспощадный коронавирус, в правом - Дед Мороз с антителами, или актер театра Алексей.

Объявление о том, что он волшебник не только новогодний, но и незаразный, 30-летний артист оставил в сети интернет в середине ноября. Сработало. На его телефон сразу посыпались звонки.

Объявление Алексея на айте - первое в списке. Видимо, спрос на Дедов Морозов с антителами действительно есть

- Чаще всего журналисты звонят, - смеется артист. – Но и клиенты, конечно, есть. Правда, мало пока – всего 3-4 заказа. Но, надеюсь, из-за того что все праздники у нас отменили, спрос все же будет.

Антитела у Алексея действительно имеются. И он их не наколдовал, а честно заработал в борьбе с ковидом. У него даже справка есть, которую он также опубликовал в сети. Хворь с актером приключилась полтора месяца назад. Лечился он дома.

Справку о наличии антител актер выложил в публичный доступ Фото: из архива героя публикации

- У меня сначала температура поднялась до 38 градусов, а через три дня прошла. Вместе с ней ушли и запахи, - рассказывает он. – Вкус у меня при этом остался, но некоторые продукты воспринимались иначе. Я не мог пить чай в пакетиках, колу и виски, они мне казались омерзительными, хотя прежде все было нормально. Болел я где-то неделю, а потом еще две на карантине сидел.

Чтобы мучения не прошли даром, дед Мороз Алексей решил сдать тест на антитела. То же самое сделала и его Снегурочка. Оказалось, она тоже с антителами - переболела бессимптомно. И теперь, шутит артист, они – самый безопасный новогодний дуэт в городе.

Снегурочка, с которой работает Алексей, тоже имеет антитела. Так что это самый безопасный дуэт в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

- Мне показалось очевидным указать в объявлении, что мы не заразные, и нас можно не бояться, - признается актер. – Хотя люди, которые звонят, постоянно уточняют, а правда ли у нас был ковид. И, кстати, надевать маски во время поздравлений от нас никто не требует. Ну вы сами представьте – у меня борода, куда я эту маску надену? Странно будет смотреться. Снегурочка, конечно, может что-то придумать под цвет костюма, но если у нас антитела – зачем? Только волшебное настроение праздника потеряем.

В этот новый год Алексей собирается не только подарить сказочную атмосферу петербуржцам, оставшимся без торжеств, но и сотворить настоящее чудо. Человеческое. Артист как гордый обладатель антител хочет стать донором плазмы, чтобы помочь кому-то из тяжелых больных поскорее избавиться от коронавируса – главного злодея уходящего года.