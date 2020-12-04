Умерла старейшая жительница Санкт-Петербурга в возрасте 108 лет

В Санкт-Петербурге в возрасте 108 лет умерла старейшая жительница города Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге умерла старейшая жительница города Клавдия Павловна Селюженок. Буквально в начале ноября пенсионерка отметила свой 108-й день рождения. А уже в среду, 2 декабря 2020 года, петербурженка, родившаяся еще при имперской России и правлении Николая II, скончалась. Об этом "КП-Петербург" рассказали в администрации Невского района, где жила долгожительница.

- Да, Клавдия Павловна умерла 2 декабря на 109-м году жизни, - подтвердили информацию "Комсомолке". - Умерла она дома.

Одна из причин смерти пенсионерки - коронавирус. Однако как отметили в администрации района, на данный момент эта информация не подтверждена, но и не отрицается.

Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Селюженок в социальной защите не нуждалась, проживала вместе со своей семьей в доме на улице Крупской.

Эта женщина прожила очень интересную и долгую жизнь. Родилась Клавдия в Санкт-Петербурге 7 ноября 1912 года. На ее веку город переименовывали три раза - в Петроград, Ленинград и потом снова в Петербург. Женщина пережила две мировые войны, блокаду Ленинграда, смену власти.

По профессии она была технологом по металлу. Долгие годы проработала на заводе "Арсенал".