Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 5 декабря 2020 года: Коллективная жалоба бизнеса и аномальная заболеваемость инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 декабря 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 5 декабря 2020 года. За минувший день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 694 человек.

- Всего с начала пандемии в городе врачи выявили COVID-19 у 140 674 человек. Умерли от инфекции 5 725 горожан (+57 за сутки), а выздоровели 80 411 (+2 437), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Бизнесмены Санкт-Петербурга начинают жаловаться на грядущие новогодние ограничения. К примеру, отельеры и рестораторы опубликовали открытое письмо в адрес губернатора. Малый бизнес требует начать вести с ним диалог и компенсировать убытки. В недоумении от праздничных запретов по коронавирусу и депутат Госдумы Виталий Милонов, который пообещал заглянуть в Смольный и поговорить об отмене ограничений.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки заболеваемость коронавирусом была в 2 раза выше, чем в среднем по всей стране. Еще Северная столица в числе антирекордсменов по числу свободных коек.

Что касается Ленобласти, то там общее число зараженных коронавирусом за все время пандемии составляет уже 17 790 человек, из них у 212 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 13 329 (+561), а умерли 153 (+5).