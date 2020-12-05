Политолога Валерия Соловья доставили в полицию в Санкт-Петербурге

Политолог Валерий Соловей попал в отделение полиции в Санкт-Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге известного политолога Валерия Соловья доставили в полицию. В субботу, 5 декабря 2020 года, публицист и историк присутствовал на мероприятии у Гостиного двора в центре города, где встречался со своими сторонниками созданного им движения "Перемен".

- Политолог Валерий Соловей доставлен в полицию, - сообщил "Комсомольской правде в Санкт-Петербурге" источник в правоохранительных органах.

Ранее сторонники движения анонсировали в социальных сетях встречу у Гостиного двора. Сколько собралось активистов на мероприятие - неизвестно.

На данный момент политолог находится в отделении полиции. Причина по которой он там оказался - не сообщается.

"КП-Петербург" продолжает следить за развитием ситуации.

Валерий Соловей - публицист и общественный деятель, доктор исторических наук, автор и соавтор нескольких десятков научных статей по истории и политике России, нескольких сотен газетных публикаций.