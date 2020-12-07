Поиск работы мечты начинайте с… психолога

Тысячи звонков и разговоров по поиску работы очень часто заканчиваются ничем. Почему так происходит - поможет разобраться специалист. Фото: Иван Вислов.

Рано или поздно искать работу приходится каждому. Хорошо, если ваша специальность востребована, есть хорошие связи и вам регулярно поступают предложения с новыми вакансиями. А если все совсем не так? Например, вы очень долго трудились на одном и том же месте или, наоборот, ищете работу после длительного перерыва. Предложения есть, но что выбрать - непонятно. Да и претендентов на одну вакансию слишком много. Вот тут-то поддержка психологов-консультантов окажется как нельзя кстати. Они дадут важную информацию о том, как строить и развивать карьеру, помогут составить резюме, подготовиться к собеседованию, а самое главное - подскажут, что нужно знать о себе, чтобы работа приносила не только доход, но и удовольствие. Обычно за услуги таких специалистов нужно платить, но жители Петербурга могут получить карьерную консультацию совершенно бесплатно. Для этого нужно обратиться к психологам городского Центра занятости населения.

РЕЗЮМЕ РЕШАЕТ НЕ ВСЕ

Вы хороший специалист с опытом, рассылаете свое резюме только в те компании, которым вы подходите и которые вас устраивают. Иногда вас приглашают на собеседования, но на работу почему-то не зовут. Знакомо? А ведь с подобной ситуацией сталкивается все больше горожан.

- Очень часто люди приходят на собеседование со своим багажом - опытом, знаниями - и думают, что их предыдущие достижения все о них расскажут. Встретив на собеседовании молодого специалиста службы персонала, претенденты теряются, раздражаются и закрываются, а потом говорят, что с ними беседовал некомпетентный сотрудник. Так вот сегодня одной базы мало. Соискателям очень важно уметь презентовать себя, показать свое умение общаться, продемонстрировать сильные стороны. Хорошо, если сотрудник службы персонала, который вас встретил, станет вашим союзником, проводником, с помощью которого вы сможете зайти в новую компанию, - говорит начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» Ольга Чернаус.

У молодых людей, ищущих работу, другая проблема. С коммуникациями и общительностью у них все хорошо, но вот продемонстрировать свой опыт, перспективность и ключевые способности они не могут. Бывает и такое, что человек с помощью Интернета составляет идеальное резюме, его быстро приглашают на собеседование, но обратной связи не дают.

- У каждого человека есть свои особенности, и именно с ними работают наши психологи-консультанты, - продолжает Ольга Чернаус. - Очень часто в поиске работы люди идут привычными путями, тем более в Интернете сегодня очень много информации на эту тему. Но своих личных и очень важных особенностей и преимуществ соискатели не учитывают, а именно от них и стоит отталкиваться, только для этого нужно понять себя, разобраться в том, чего действительно хочется.

ОБРАЩАЙТЕСЬ,ВАМ ПОМОГУТ

Современный мир стремительно меняется, появляются новые профессии, и человеку приходится гораздо чаще искать себе новое место, причем делать это становится все сложнее, ведь нужно постоянно следить за новыми тенденциями на рынке труда, понимать, какие навыки сегодня востребованы, какие знания в цене. Можно попытаться самостоятельно держать руку на пульсе, но лучше всего с этим справятся профессионалы.

Петербуржцам, у которых возникли сложности с поиском работы, готовы помочь психологи городского Центра занятости. Официально зарегистрированные в качестве безработных горожане могут рассчитывать на услуги по социальной адаптации и психологической поддержке.

- По сути, это полноценное карьерное консультирование, оно включает в себя все вопросы, связанные с построением, развитием, изменением карьеры, профессиональным образованием. Мы обсуждаем с соискателями, как искать работу, какие инструменты для этого существуют, что важно знать, чтобы не только найти хорошее место, но и удержаться на нем, работать с удовольствием, - говорит Ольга Чернаус.

Важный момент: все консультанты Центра занятости населения - дипломированные психологи, а значит, их работа не ограничивается чисто технологическим подбором инструментов поиска работы, составлением резюме и подготовкой к собеседованию. Специалисты большое внимание уделяют психологическим особенностям соискателя, мешающим найти «ту самую» работу. Профессиональное выгорание, стрессы, отсутствие мотивации, страх и неумение презентовать себя работодателю - все эти моменты становятся полем работы для психологов.

Получить профессиональную консультацию могут и те, у кого нет статуса безработного. Всем, кому это необходимо, психологи Центра занятости готовы помочь с выбором направления деятельности, учебы, рассказать о важных тенденциях на рынке труда и самых востребованных профессиях.

- Рынок труда сегодня высококонкурентный, требования к соискателям постоянно растут. Чтобы найти хорошую работу и обойти остальных претендентов на вакансию, нужно использовать всю палитру знаний и умений. Важны не только ваши профессиональные навыки, но и психологическая подготовка, которая поможет выстроить эффективный диалог с работодателем, - добавляет Ольга Чернаус.

НА ЗАМЕТКУ

Помощь психолога в процессе поиска работы точно не будет лишней, если:

- вы решили сменить профессию и выучиться на другую специальность. Специалисты подскажут, какое направление выбрать и где потом искать работу

- вы долгое время не работали: сидели с детьми, вели собственный бизнес, но теперь решили официально устроиться. С чего начать поиски? Надо ли повышать квалификацию? Как общаться с работодателем? Психологи помогут найти ответы на эти вопросы

- вы отличный специалист, но плохо умеете общаться с людьми. Не понимаете, как человек без профильного образования может оценить ваши знания и навыки. Специалисты-психологи дадут вам ценные советы о том, как следует вести себя на собеседовании и заслужить уважение будущего работодателя.

КСТАТИ

Поддержка в режиме онлайн

Психологи-консультанты работают в каждом районном отделении Центра занятости. Специалисты оказывают гражданам полный спектр услуг по психологической поддержке в процессе поиска работы и трудоустройства. Групповые и индивидуальные консультации проводятся в дистанционном формате, записаться на них можно на портале Центра занятости населения.

Кроме того, каждую пятницу в группе Центра занятости в ВКонтакте психологи проводят прямые эфиры на экспертной площадке. Там можно задать любой вопрос о поиске работы, развитии карьеры, профессио- нальном росте и получить на него профессиональный ответ. Специалисты делятся с гостями эфира лайфхаками и полезными советами по поиску работы.