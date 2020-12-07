Отец сломал руку мальчику, который дрался с его сыном на детской площадке в Санкт-Петербурге

Грозный отец швырнул мальчика, с которым дрался его сын на детской площадке в Санкт-Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге агрессивный отец влез в драку своего сына с мальчишкой из двора и сломал ему руку. Днем в субботу, 5 декабря 2020 года, на детской площадке у дома 70/2 по проспекту Просвещения гуляла компания мальчишек-школьников. К ним стал приставать парнишка-четвероклассник. Мальчик задирал ребят и раздавал им оплеухи.

- Мальчик задирал других на детской площадке - дал пендаля тому, кто чуть больше и тот вышел с ним один на один. Парень начал побеждать, и тут пришел папа задиры, швырнул на землю мальчика побеждающего его сына, и сынишка попинал лежачего, - рассказали в социальной сети очевидцы.

Драку увидел отец задиры, подбежал к оппоненту своего сына, схватил его и швырнул ребенка о землю. После этого мальчик, поняв, что он под защитой папы, стал пинать лежачего ногами.

Побежденный мальчик стал жаловаться на боль в руке. Все происходящее дети снимали на видео.

После в полицию поступила телефонограмма из медучреждения, в котором говорилось, что к ним госпитализирован 14-летний мальчик с переломом руки.

- В полицию поступило заявление от отца потерпевшего подростка. В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.