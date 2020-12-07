Многонациональный Петербург: свой для каждого

В СПбУТУиЭ обсудили межнациональный облик и поликультурную среду города. На фото участники онлайн-конференции - Марина Лебедева, лидер проекта «Народная летопись», член Попечительского совета Лиги защиты культуры, генеральный директор ООО «Медина Арт» и Геннадий Костин, проректор по научной работе СПбУТУиЭ. Фото: Санькова Вера.

Как формируется многонациональный характер Санкт-Петербурга в определенные временные периоды? Каким предстает полиэтнический Петербург в СМИ? Какова роль малых народов России в истории Санкт-Петербурга? Эти и многие другие вопросы обсуждались в ходе цикла онлайн-конференций, прошедших на базе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. Мероприятия проходили в течение трех дней при поддержке Дома Национальностей Санкт-Петербурга.

На конференциях «Исторические аспекты многонационального облика Петербурга», «Представители малых народов России в истории Санкт-Петербурга» и «Полинациональный облик Петербурга в нематериальной культуре: история и современность» обсуждались такие актуальные вопросы, как определение мер поддержки по сохранению наследия малых народов, их самобытности и культуры в мегаполисах.

Эксперты также говорили про сохранение нематериального наследия национальных культур, важности сохранения семейной истории и важной роли полинациональной нематериальной культуры в дополнительном образовании детей.

В конференциях участвовали студенты и преподаватели вузов, представители малых народов, научного сообщества, культурных учреждений и организаций Северной столицы, муниципальных образований города и другие заинтересованные лица.

По итогам работы участники договорились о продолжении совместной работы в этом направлении. Так, студенты СПбУТУиЭ были приглашены в проекты, о которых рассказывали спикеры.