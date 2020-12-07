Минимум до апреля 2021 года: Ученый аналитик рассказал, как долго продлится эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге

Радоваться победе над эпидемией пока еще рано. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса на большей части России мало-помалу идет на спад. Об этом говорят расчеты эксперта по моделированию и статистике Центра экономических исследований Агаси Тавадяна. Своими соображениями ученый поделился с «Комсомольской правдой».

- Если мы посмотрим, к примеру, на Санкт-Петербург — один из регионов с наиболее тяжелой эпидемиологической ситуацией — то мы увидим, что динамика летальных исходов начиная примерно с 26 ноября стабилизировалась, - отмечает Тавадян. - Это означает, что город, вероятнее всего, вышел на пик по летальным исходам.

Эпидемия пошла на спад, но падение будет долгим. Фото: Агаси Тавадян

Летальные исходы, объясняет эксперт, более надежны для составления прогнозов, нежели общий уровень заболеваемости — в частности, потому, что на их количество не влияют никакие посторонние факторы вроде объемов тестирования населения на коронавирус.

- Как правило, пик числа летальных исходов наступает через одну-две недели после пика заболеваемости, - отмечает Тадалян. - Но в Санкт-Петербурге ситуация довольно сложная, потому что кривая заболеваемости выглядит неестественно — как гора с резко обломанной верхушкой. Поэтому прогноз по количеству новых случаев заражения я бы сейчас давать поостерегся. А вот то, что смертельных случаев начиная с этой недели будет постепенно становиться все меньше и меньше — можно говорить уже с большой долей уверенности.

Тем не менее, по словам Тавадяна, расслабляться рано. Падение динамики не означает конец эпидемии. На данный момент прогноз говорит, что новые случаи заражения и новые смерти в Северной столице будут продолжать регистрировать как минимум до апреля 2021 года.

Ученые советуют петербуржцам привыкать жить в условиях перманентных ограничений. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Похожая картина наблюдается и в Москве. Динамика смертности в столице тоже стабилизировалась, и теперь ее ждет падение. Но оно предупреждает ученый, будет долгим — а сама по себе эпидемия сохранится как минимум до апреля 2021 года.

- Что касается других крупных городов, то здесь все немного сложнее, - констатирует Тавадян. - В Воронеже, Екатеринбурге и Московской области ситуация пока что неясна. Единственное, что можно сказать — что на плато по заболеваемости и смертности они должны выйти одними из последних в России. Более точный прогноз можно будет дать ориентировочно через две недели.

Впрочем, отмечает эксперт, эти прогнозы — предварительные. И то, сбудутся они или нет, в большой степени зависит от поведения россиян.

- Если люди не будут забывать про средства защиты и санитарную дистанцию, а бизнес не будет пытаться обойти ограничения, то есть шанс, что прогноз изменится, и эпидемия закончится раньше, - констатирует Тавадян.