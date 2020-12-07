Лучшая по высоте и пушистости: В Ленобласти спилили 100-летнюю елочку, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники

Вести негабаритный зеленый груз будут бережно Фото: Олег ЗОЛОТО

Уже через считанные дни на Дворцовой площади в Петербурге будет стоять украшенная новогодняя елка. Ее главное отличие от предыдущих праздничных красавиц в том, что она живая. И чтобы из лесу забрать ее домой, пришлось развернуть целую спецоперацию: спилить, уложить на трал, перекрыть дороги и довезти так, чтобы не застрять в пробках. Журналистам «Комсомолки» удалось проводить елочку в праздничное путешествие до Петербурга, а она в свою очередь подарила первое новогоднее чудо, воспарив над лесом.

Пилят не под самый корешок, чуть повыше Фото: Олег ЗОЛОТО

Столетняя красавица

Чтобы заглянуть в гости к зеленой красавице, мы отправляемся во Всеволожский район. Около елки, которой совсем скоро предстоит стать главным украшением Петербурга, стоят несколько машин с оранжевыми маячками и огромный трал. Завидев эту картину, начинаешь глазами искать ту самую елку, ведь находимся мы в живописном хвойном лесу, где таких зеленых красавиц – каждая первая.

Однако не стоит обижать елочки, утверждая, что все они одинаковые. Наша, например, чтобы удостоиться чести стоять на Дворцовой площади, победила в настоящем конкурсе красоты, где соперницами были ели из Призерского и Выборгского районов. Но по высоте, стройности и главное – пушистости они уступают той, что сейчас готовится в поездке в Петербург.

За летающей елкой присутствующие наблюдали с восторгом Фото: Олег ЗОЛОТО

- Для нас было важно, чтобы высотой дерево было не меньше 30 метров. Наше – 31, - рассказывает директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков. – Этой ели порядка ста лет, и, я думаю, ей очень повезло, что именно она будет стоять в центре нашего города и дарить праздник жителям.

Какой бы роскошной и огромной нам елка ни казалась, она все же не баобаб, и ствол ее составляет всего около 70 сантиметров в диаметре. А это значит, что спилят ее примерно за минуту. Дольше готовятся: резвые парни в желтых жилетках настраивают рабочие инструменты, а альпинисты привязывают к дереву тросы, чтобы оно, ненароком упав, не придавило толпу зевак и журналистов.

Елочка пошла на взлет Фото: Олег ЗОЛОТО

Парящее новогоднее чудо

- Ребята, начинаем! Отошли все! – вдруг скомандовал Алексей Николаев. Он отвечает за все манипуляции с елкой и потому волнуется больше остальных. Когда все было готово, раздалось жужжание пилы, и филигранный, словно хирургический надрез навсегда разлучил новогоднюю красавицу с ее прежним местом жительства.

А еще через секунду елка вдруг взлетела над лесом и направилась к своей «колеснице» - здоровенному тралу, на котором уже установили опоры, чтобы погрузить дерево. Солнце светило так, что казалось будто елочка без труда левитирует сама по себе. Тросов, за которые ее нес подъемный кран, попросту не было видно. Ну разве это не новогоднее чудо?

Не обошлось и без главного зимнего волшебника. Внезапно из кустов появился Дед Мороз Фото: Олег ЗОЛОТО

Ну а потом, похоже, проносящийся в невидимой карете 2021 год решил перед полным вступлением в свои права сделать около нас остановку и поздороваться… В лесу откуда ни возьмись появился Дед Мороз.

- Нет, вам не почудилось, он правда есть! – расхохотался кто-то из «елочной» бригады. - Это наш сотрудник. Мы его для настроения попросили нарядиться. Чтобы радовал нас, пока мы тут работаем.

Прежде, чем елку погрузят, на нее нужно установить укрепляющие конструкции, чтобы не потерять ее по дороге Фото: Олег ЗОЛОТО

Мини-лес и 5 километров гирлянды

И если спилили дерево быстро, то на трал грузили около часа. Как объяснили рабочие, на елку сначала нужно становить уйму конструкций, которые не дадут ей свалиться по дороге в Петербург. Раз – и ствол дерева поместили в специальный держатель, два – и елка, чуть покачивая ветками, плавно легла на трал, показав собравшимся очаровательные шишечки около макушки. Те из них, что свалились на землю, мгновенно расхватали присутствующие в качестве сувениров.

На Дворцовую площадь зимнюю красавицу привезут ночью Фото: Олег ЗОЛОТО

- Наша елочка поедет, как принцесса – ради нее перекроют дороги, - пояснил Андрей Чистяков.- Правда, ехать будем в два этапа: чтобы не мешать водителям и не угодить в пробки, мы будем отстаиваться где-то у КАДа, и только после полуночи завезем нашу красавицу в город.

На то, чтобы украсить елку, потребуется больше недели. На нее повесят порядка 300 игрушек, которые сейчас раскрашивают и мастерят петербургские художники, и 5 километров гирлянды. Здесь тоже не обойдется без хитростей.

Такие игрушки станут украшением новогодней елки в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

- Чтобы установить елку на площади, мы ее обрезали до 25 метров, - отметил замдиректора городского центра рекламы Николай Попченков. – но все равно, чтобы ее украсить, монтажники будут устанавливать специальные невидимые кронштейны. На них-то и будут крепиться игрушки. Фактически, ветки мы не будем трогать. Такой вот оптический фокус.

Но самое интересное, что елочка на площади будет не одна. Вокруг нее появится мини-лес еще из 25 зимних красавиц размером от 2 до 5 метров. Здесь же будут оборудованы фотозоны, чтобы, несмотря ни на что, подарить жителям новогоднее настроение. Ожидается, что зажгут главную новогоднюю елку города уже 20 декабря.

Ну а когда торжества закончатся, ветки зимней красавицы отдадут в питомники для животных, а из ствола сделают сувениры и подарят ребятишкам в детских домах.

Чтобы ветки не переломались, их нужно аккуратно расправить Фото: Олег ЗОЛОТО

ТТХ новогодней елки на Дворцовой площади в 2020 году

Высота - 31 метр

Диаметр ствола - 70 метров

Возраст - 100 лет.

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