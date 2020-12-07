Рост минимальный: в Смольном рассказали, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Петербурге в 2021 году

Рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение в Петербурге с 1 июля 2021 года не превысит 1,8%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году рост тарифов в Санкт-Петербурге будет минимальным за последние семь лет. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов на совещании с членами городского правительства.

- Уровень тарифов на коммунальные услуги волнует каждого петербуржца, - говорит градоначальник. - Это важный показатель для бизнеса, и для организаций городского хозяйства. Тарифы влияют на конкурентоспособность продукции, на финансовое положение потребителей, на инфляцию.

Беглов подчеркнул: тарифную политику город сохранит социально-ориентированной. В Санкт-Петербурге стараются сдерживать темпы роста тарифов, в том числе за счет оптимизации расходов организаций.

Напомним, изменятся тарифы с 1 июля 2021 года. Предельный рост составит 3,3%, хотя Правительство РФ установило для нашего города планку в 3,5%. При этом в Смольном отметили: прирост платежей будет ниже предполагаемого уровня инфляции. Он для Санкт-Петербурга определен в размере 3,41%.

Точных цифр по тарифам пока еще нет. Однако высчитать их уже можно. Известно, что рост тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение с 1 июля 2021 года не превысит 1,8%, горячей воды и отопления - 3,4%, газоснабжения - 3,2%.