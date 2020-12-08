Зенит - Боруссия 8 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 2020/21

Зенит - Боруссия 8 декабря 2020: прямая онлайн-трансляция матча Фото: ФК "Зенит"

Вечером, 8 декабря 2020, «Зенит» на домашней арене принимает гостей из немецкого Дортмунда. Это завергающая игра группового этапа Лиги Чемпионов 2020/21. Матч Зенит - Боруссия 8 декабря 2020 начнется в 20.55.

С турнирной точки зрения матч никакого значения уже не имеет. «Зенит» проиграл шесть предыдущих матчей этапа и один сыграл вничью. Даже победа (которая по мнению букмекеров маловероятна), не поднимет петербургский клуб выше четвертого места, а значит сине-бело-голубые второй раз подряд остаются без евровесны.

Тем не менее, это для «Зенита» своего рода матч-реванш. И не исключено, что на домашней арене, когда уже не давят никакие турнирные обязательства, команда будет играть легче и свободнее, чем в предыдущих встречах. Но, повторимся, букмекеры в это не верят: на победу «Зенита» или ничью ставят 4 – 4,5. Тогда как на немцев – 1,7.

Многое зависит от того, кто выйдет на поле. Не исключено, что немцы выставят не самый боевой состав – они свою турнирную задачу уже решили. У петербуржцев есть определенные кадровые проблемы, но постепенно в игру возвращаются травмированные ранее футболисты. Под вопросом, в частности, участие в матче Деяна Ловрена. Хорват уже тренируется с командой, но сможет ли выйти на поле – пока неизвестно.

- Ко всем игрокам критерий один и тот же — их состояние, - говорит главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно работать. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет на поле.

Прямая трансляция матча Зенит - Боруссия 8 декабря 2020 начнется в 20.55 на Матч.ТВ.